رئيس جامعة قناة السويس يفتتح صالة المبارزة

تفقد الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعه قناة السويس، اليوم الاثنين، يرافقه الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة، لمتابعة سير العمل بمقر الجامعة القديمة بافتتاح صالة المبارزة التابعة لكلية التربية الرياضية.



حيث حرص الطلاب على التقاط صوره تذكاريه مع رئيس الجامعة ثم تفقد صالة الكاراتيه، مؤكدا أن كلية التربية الرياضية ستحظى بجانب كبير من التطورات التى ستشمل "حمام سباحه،ميدان رماية،ملاعب خماسية،صالات للألعاب المختلفة بأحدث الأجهزة الرياضية " كما قرر رئيس الجامعة اتخاذ القرارات اللازمة بشأن تطوير قاعه اللياقة البدنية.



وتابع رئيس الجامعة جولته بتفقد أعمال التطوير بمبنى رعاية الشباب سابقا ويشمل المبنى قاعة مؤتمرات كبرى بالدور الأول بالإضافة إلى إعادة تأهيل مدرجين بالدور الثانى وتحويل مبنى صندناوى سابقا إلى قاعات تدريس.



ثم توجه الدكتور طارق راشد إلى ورشه النجاره لمتابعة العمل داخل الورشة والوقوف على احتياجاتها وبالاستزراع السمكي قام الدكتور طارق راشد رحمي بمعاينة المكان الذى سيتم من خلال مد خط مياه مالحة لأحواض الأسماك بالتعاون مع هيئه قناة السويس وكان فى استقباله الدكتور محمد التابعى عميد معهد الإستزراع السمكي.

