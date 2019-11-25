تابعوها الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر لحظة بلحظة (تغطية مباشرة)

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يدخل الأهلي بطل النسخة الماضية من الدوري مواجهة الجونة وهو يحتل المركز الرابع في جدول الدوري برصيد 9 نقاط حصدهم من 3 مباريات خاضها أمام كلا من سموحة والإنتاج الحربي وأسوان وفاز فيهم جميعًا.

ويسعى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لمواصلة عروضه القوية التي عززت من أسهمه بشكل واضح بين جماهير الفريق، حيث نجح في الفوز في المباريات الثلاثة التي خاضها محلياً كما حسم لقب بطولة كأس السوبر المصري بالفوز على منافسه التقليدي الزمالك بالإضافة إلى التأهل إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا بالفوز على كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية ذهاباً وإياباً بثنائية نظيفة ورباعية نظيفة على الترتيب.

وعلى صعيد آخر، يحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في مباراة وخسر في مبارتين. وبدأ الجونة الموسم الحالي بخسارتين على يد كلا من الإسماعيلي والاتحاد السكندري وحقق فوزه الوحيد على مصر المقاصة وتعادل سلبيًا مع نادي مصر.

* ومن المتوقع أن يبدأ الاهلي مباراته أمام الجونة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وحسام عاشور ومحمد مجدي قفشة ورمضان صبحي وحسين الشحات.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

* القنوات الناقلة للمباراة:

تنقل قناة تايم سبورت وقناة أون سبورت وقناة النيل الرياضية والقناة المصرية الفضائية بخلاف القنوات الأرضية المصرية مباراة اليوم ومباريات الدوري المصري. وإليكم ترددات القنوات الناقلة على قمر النايل سات:

- تردد قناة تايم سبورت : 11449 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6

- تردد قناة أون سبورت : 10853 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6

- تردد قناة النيل للرياضة : 11842 أفقي

معدل الترميز 27500

3/4

- تردد القناة المصرية الفضائية : 11765 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6

مشاهدة مباراة الجونة والأهلي

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