محافظ أسوان: تماثل جميع الطالبات المصابات باختناق للشفاء وخروجهن من المستشفيات

بعد تكليف اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان للمسئولين بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة تداعيات تعرض 84 طالبة ومعلمة بمدرسة حسين مرسال الثانوية الفنية للبنات بمنطقة المحمودية بإختناق رئوى بسبب إنتشار الأدخنة المنبعثة من مصنع كيما القديم.



وأكد المحافظ على أن جميع الحالات تماثلت للشفاء الكامل وتم خروجهم من مستشفى أسوان الجامعى وأيضًا مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة.





وأوضح بأنه فور وقوع حالات الإختناق تم نقلهم من خلال سيارات الإسعاف إلى المستشفيات، كما تم فتح غرفة عمليات متنقلة داخل هذه المستشفيات لمباشرة تقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى ممكن وذلك برئاسة المحافظ وبتواجد كافة المسئولين المختصين وهو الذى ساهم بشكل مباشر فى سرعة التعامل مع الموقف الطارئ وعودة الإطمئنان لأسر الطالبات والمعلمات، فضلًا عن قيام محافظ أسوان أيضًا بتفقد مبنى المدرسة ومصنع كيما القديم.