Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ أسوان: تماثل جميع الطالبات المصابات باختناق للشفاء وخروجهن من المستشفيات

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:59 م
Advertisements
محافظ اسوان
محافظ اسوان
فتح الله رضوان
Advertisements
بعد تكليف اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان للمسئولين بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة تداعيات تعرض 84 طالبة ومعلمة بمدرسة حسين مرسال الثانوية الفنية للبنات بمنطقة المحمودية بإختناق رئوى بسبب إنتشار الأدخنة المنبعثة من مصنع كيما القديم. 

وأكد المحافظ على أن جميع الحالات تماثلت للشفاء الكامل وتم خروجهم من مستشفى أسوان الجامعى وأيضًا مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة. 


وأوضح بأنه فور وقوع حالات الإختناق تم نقلهم من خلال سيارات الإسعاف إلى المستشفيات، كما تم فتح غرفة عمليات متنقلة داخل هذه المستشفيات لمباشرة تقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى ممكن وذلك برئاسة المحافظ وبتواجد كافة المسئولين المختصين وهو الذى ساهم بشكل مباشر فى سرعة التعامل مع الموقف الطارئ وعودة الإطمئنان لأسر الطالبات والمعلمات، فضلًا عن قيام محافظ أسوان أيضًا بتفقد مبنى المدرسة ومصنع كيما القديم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصنع كميا مصر محافظ اسوان اخبار

أخبار تهمك

On sport.. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر اليوم 25-11-2019 في الدوري المصري لايف HD

منذ حوالي 5 ساعات

رد صريح من كيليان مبابي على انتقاله إلى ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

kora live| مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 في الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ يوم

عاجل.. مواعيد جدول كأس مصر دور الـ32

منذ ساعتين و 28 دقيقة

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ يومين

عاجل- مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام الجونة

منذ ساعة و نصف

مفاجأة مدوية في قائمة المستبعدين عن الأهلي أمام الجونة

منذ ساعة و 12 دقيقة

"وقفت على بطنها".. كواليس مقتل "الطفلة رقية" على يد زوجة الأب: "كانت بنت موت"

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ حوالي 23 ساعة

ضربة موجعة لدورتموند تسعد برشلونة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب: هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة منصب محافظ البنك المركزي

منذ حوالي 18 ساعة

«اونلاين NOW الاهلي: مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر GOAL يلا شوت al ahly رابط مباشر متعدد on sport كورة اونلاينHD

منذ أقل من نصف ساعة

رابط HD live مشاهدة مباراة الاهلي والجونة On Sport بث مباشر ahly كورة لايف بدون تقطيع

منذ ساعة و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

السودانيون المصابون في حادث الأتوبيس السياحي يغادرون مستشفى اسوان

تفاصيل خروج 8 عربات من قطار "القاهرة - أسوان" عن القضبان (صور)

محافظ أسوان يُحيل المسئولين بمجلس مدينة أسوان للتحقيق

ننشر تفاصيل الجولة المفاجئة لمحافظ أسوان (صور)

"هاشم" لـ "الفجر": تماثل العاملات المصابات بأختناق بأحد المصانع بالفيوم للشفاء.. وتقرير مفصل لعرضه على الجهات المعنية

عاجل.. اختناق 20 طالبة بمحافظة أسوان ونقلهن إلى المستشفى

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:45 م

عاجل- مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام الجونة

On sport.. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر اليوم 25-11-2019 في الدوري المصري لايف HD

11:50 ص

"وقفت على بطنها".. كواليس مقتل "الطفلة رقية" على يد زوجة الأب: "كانت بنت موت"

02:52 م

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

10:16 ص

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

06:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status