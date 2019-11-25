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التعديل الوزاري| وكيل "محلية البرلمان": اللواء محمود شعراوي باق في منصبه

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:58 م
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وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
عبداللطيف هيبة
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توقع النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، استمرار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في منصبه خلال التعديلات الوزارية القادمة، مؤكدًا أنه أفضل وزير تنمية محلية جاء بعد ثورة ٢٥ يناير، خاصة وأن هذه الوزارة تختلف عن الوزارات الأخرى، لأنها تعد وسيط بين المحافظين ورئيس الوزراء.

وقال "النويشي" في تصريح لبوابة الفجر: إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لم يقصر في عمله منذ تولي الوزارة، فهو لديه خطة ورؤية جيده خلال الفترة المقبلة، كما هو أول من بدأ في ملف منظومة القمامة التي كلفه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تجعله يحمل كل المسؤولية بالرغم من أن هذا الأمر من ملفات وزارة البيئة.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى حديث الوزير خلال اجتماع اللجنة في البرلمان، قائلا: "الوزير قال إن كان عدد الأعضاء في اللجنة 37 فأنا العضو 38، لأنن فريق واحد ونعمل سويا من أجل المصلحة العامة للدولة".

كما أشار إلى أن الوزير منتظم الحضور في الجلسات البرلمانية، ولم يتغيب سوى مرتين، في المره الاولى ارتباطه بموعد رئاسي وفي المره الأخرى زيارته لأمريكا، فهو لم يتغيب إلا لظروف قهرية.

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الكلمات المفتاحية

وزير التنمية المحلية لجنة التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي

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