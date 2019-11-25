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العثور على بقايا أحد المعابد الأثرية بمنطقة الآثار في بنها (صور)

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:56 م
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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عثر خبراء الآثار بمحافظة القليوبية، على بقايا احد المعابد الأثرية "بمنطقة الآثار" فى بمنطقة الأهرام ببنها، حيث ظهرت شواهد عن وجود معبد أثناء الحفر وما زال فريق التنقيب يواصل أعمال الحفر والكشف عن بقايا المعبد وأية آثار آخرى.

وأظهرت الشواهد التي تم اكتشافها عن جود حوائط وأعمدة لمعبد واكبر سور للمعبد بعرض 8 أمتار، والذي يرجح أنه كان مخصصًا للعبادة.

من جانبه، أكد الدكتور محسن حلمى بدوى، مدير عام هيئة الآثار بالقليوبية، اكتشاف بقايا معبد من العصر الفرعوني المتأخر الأسرة 29، كما اكتشف مجموعة من بقايا حمامات ومنازل حجرية من العصر الروماني.

مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا تمشيط المنطقة بالكامل للبحث عن بقايا المعبد أو أية أثار آخري، موضحًا أنه إلى الآن تم العثور على قطع من أعمدة المعبد متناثرة وليس مبنى أثريًا كاملا حتي الان وجاري اكتشاف بقايا المعبد.

وأضاف بدوي، أن هذه المنطقة مملوكة لمواطنين ولكنها تخضع لقانون حماية الآثار وجاري تمشيط المنطقة للتأكد من وجود آثار من عدمه قبل تسليمها لمالكها، وفى حال ثبوت عدم وجود أثار بها سوف يتم تسليمها لمالك الأرض.

الجدير بالذكر ان منطقة أتريب الاثرية بمدينة بنها تعد إحدى المعالم الأثرية الهامة في محافظة القليوبية، تم اكتشافها عام 1937.
العثور على بقايا أحد المعابد الأثرية بمنطقة الآثار في بنها (صور)
العثور على بقايا أحد المعابد الأثرية بمنطقة الآثار في بنها (صور)
العثور على بقايا أحد المعابد الأثرية بمنطقة الآثار في بنها (صور)
العثور على بقايا أحد المعابد الأثرية بمنطقة الآثار في بنها (صور)
العثور على بقايا أحد المعابد الأثرية بمنطقة الآثار في بنها (صور)
العثور على بقايا أحد المعابد الأثرية بمنطقة الآثار في بنها (صور)
العثور على بقايا أحد المعابد الأثرية بمنطقة الآثار في بنها (صور)
العثور على بقايا أحد المعابد الأثرية بمنطقة الآثار في بنها (صور)
العثور على بقايا أحد المعابد الأثرية بمنطقة الآثار في بنها (صور)
العثور على بقايا أحد المعابد الأثرية بمنطقة الآثار في بنها (صور)
العثور على بقايا أحد المعابد الأثرية بمنطقة الآثار في بنها (صور)
العثور على بقايا أحد المعابد الأثرية بمنطقة الآثار في بنها (صور)
العثور على بقايا أحد المعابد الأثرية بمنطقة الآثار في بنها (صور)
العثور على بقايا أحد المعابد الأثرية بمنطقة الآثار في بنها (صور)
العثور على بقايا أحد المعابد الأثرية بمنطقة الآثار في بنها (صور)
العثور على بقايا أحد المعابد الأثرية بمنطقة الآثار في بنها (صور)
العثور على بقايا أحد المعابد الأثرية بمنطقة الآثار في بنها (صور)
العثور على بقايا أحد المعابد الأثرية بمنطقة الآثار في بنها (صور)
العثور على بقايا أحد المعابد الأثرية بمنطقة الآثار في بنها (صور)
العثور على بقايا أحد المعابد الأثرية بمنطقة الآثار في بنها (صور)
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معبد اثري مصر اخبار

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