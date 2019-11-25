Advertisements
Advertisements
Advertisements

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي يوتيوب ON SPORT

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:52 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يلا شوت بلس شاهد البث الحي المباشر لمباراة فريق الأهلي ضد فريق الجونة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير KOORA ONLINE والتي سوف تقام البوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز بعد عودته من التوقف بسبب المنتخب الاولمبي والذي كان يخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والتي أقيمت في مصر وفاز بها المنتخب الوطني YALA SHOOOT PLUS.

كورة لايف وتعد هذة هي المباراة الرابعة للنادي الاهلي في بطولة الدوري العام هذا الموسم بعد تأجيل مباراة نادي الزمالك في الجولة الرابعة لأجل غير مسمى GOAL KOORA وكان الفريق الأحمر قد نجح في تحقيق الفوز خلال جميع المباريات ويمتلك 9 نقاط حتى الآن ويسعى لتحقيق الفوز الرابع على التوالي في بطولة الدوري العام هذا الموسم تحت قيادة مدربه رينيه فايلر COOL KOORA.

يلا كورة وستقام تلك المباراة بين النادي الأهلي وفريق الجونة في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية YALA KOORA بينما سوف تقام في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي وسوف تذاع عبر قناة أون سبورت على قمر النايل سات بالإضافة إلى قناة تايم سبورت KOORA ONLINE.

كول كورة وأيضا سيلعب نادي الزمالك مباراته في نفس اليوم ضد فريق انبي ضمن منافسات نفس الجولة حيث عاد الدوري المصري من التوقف منذ يومين فقط بمواجهة فريق طنطا مع فريق طلائع الجيش والتي انتهت بالتعادل ايجابيا بين الفريقين KOORA LIVE ويسعى النادي الأهلي للحفاظ على لقبه المفضل في السنوات الماضية ويرغب في حصد اللقب رقم 42 في تاريخه ويزيد الفارق مع نادي الزمالك إلى 30 لقب YALA SHOOOT PLUS وأيضا سيواجه النادي الأهلي نظيره النجم الساحلي التونسي في نهاية شهر نوفمبر ضمن منافسات دوري ابطال افريقيا في دور المجموعات BEIN MATSH.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل- مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام الجونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مواعيد جدول كأس مصر دور الـ32

منذ ساعتين و 29 دقيقة

On sport.. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر اليوم 25-11-2019 في الدوري المصري لايف HD

منذ حوالي 6 ساعات

رابط HD live مشاهدة مباراة الاهلي والجونة On Sport بث مباشر ahly كورة لايف بدون تقطيع

منذ ساعة و 7 دقيقة

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ يومين

kora live| مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر اليوم الإثنين 2019/11/25 في الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

منذ حوالي 7 ساعات

«اونلاين NOW الاهلي: مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر GOAL يلا شوت al ahly رابط مباشر متعدد on sport كورة اونلاينHD

منذ نصف ساعة

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ حوالي 23 ساعة

ضربة موجعة لدورتموند تسعد برشلونة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عمرو أديب: هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة منصب محافظ البنك المركزي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ يوم

"وقفت على بطنها".. كواليس مقتل "الطفلة رقية" على يد زوجة الأب: "كانت بنت موت"

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مفاجأة مدوية في قائمة المستبعدين عن الأهلي أمام الجونة

منذ ساعة و 13 دقيقة

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ نصف ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:50 ص

On sport.. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر اليوم 25-11-2019 في الدوري المصري لايف HD

عاجل- مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام الجونة

03:45 م

"وقفت على بطنها".. كواليس مقتل "الطفلة رقية" على يد زوجة الأب: "كانت بنت موت"

02:52 م

«اونلاين NOW الاهلي: مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر GOAL يلا شوت al ahly رابط مباشر متعدد on sport كورة اونلاينHD

04:52 م

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

10:16 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status