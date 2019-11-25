جولة ميدانية لمحافظ أسوان لمتابعة استعدادات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة

في إطار الإستعدادات الجارية لإستضافة منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة منتصف ديسمبر القادم قام اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بجولة ميدانية بالشوارع والطرق الرئيسية والداخلية والتى تضمنت الكورنيش القديم والجديد وصلاح الدين وشرق البندر والمحمودية وكيما والصداقة الجديدة والشلال فيله والسادات والمطار.





وقد رافق المحافظ فى جولته اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد، بجانب مديرى الطرق والهيئة العامة لطرق والكبارى والحدائق ومياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، بالإضافة إلى نائب رئيس مدينة أسوان.



وقد استهل اللواء أحمد إبراهيم جولته بتفقد مطار أسوان الدولى حيث كان فى إستقباله اللواء طيار باسم بيومى مدير عام المطار والذى أطلع المحافظ على أخر التجديدات والتجهيزات الجارية بالمطار وساحته الخارجية لإستقبال ضيوف عاصمة الشباب الإفريقي.



وطالب بالتنسيق مع إدارة الحدائق لزيادة المسطحات الخضراء وخاصة بمدخل المطار وأمام الجداريات.



فيما وجه محافظ أسوان خلال جولته برفع أحد تراكمات القمامة بطريق الشلال والتى قامت إحدى سيارات القلابات بإلقاؤها على حافة السور الخاص بالطريق.



كما أمر المحافظ بتكثيف أعمال النظافة العامة بالتوازى ورع المخلفات أولًا بأول من الصناديق والحاويات المخصصة لها بجميع الطرق والشوارع والميادين والمناطق والأحياء السكنية فى ظل التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة بنطاق حى غرب وجنوب مع مشروع النظافة التابع للمحافظة للعمل فى نطاق حى شرق، موجهًا لسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف طبقًا للخطة المدرجة بهذا العام مع إعادة الشئ لأصله بمعالجة أى حفر أو كسورات فى الأسفلت، ولاسيما أن الخطة تهدف لرفع كفاءة وإعادة رصف الطرق والشوارع الداخلية بمدينة أسوان بتكلفة إجمالية تصل لحوالى 18،5 مليون جنيه تشمل شوارع وطرق كلية التربية والنفق وحتى الشادر مع الطريق المواجه لمشروع خان أسوان من أطلس وحتى ميدان الجزيرة، بجانب طريق مطلع الصداقة من ناحية السيل الجديد، بالإضافة إلى طريق مطلع مدينة ناصر بحرى الإستاد، وأيضًا الشارع الجديد الجارى فتحه من الصوت والضوء بطريق السادات وحتى المدرسة اليابانية، وكلف محافظ أسوان الهيئة العامة للطرق والكبارى بالإنتهاء من رفع كفاءة طريق المطار من خلال رفع تراكمات الرمال والأتربة من على جانبى ووسط الطريق، وأيضًا دهان البلدورات، علاوة على تنفيذ أعمال التخطيط للطريق وللمطبات بألوان فسفورية ذاهية، فضلًا عن التنسيق مع إدارة الحدائق لرفع مستوى التشجير وزيادة المسطحات الخضراء مع رفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات.



وشدد على ضرورة رفع كفاءة الإنارة العامة سواء بالشوارع الرئيسية أو الداخلية ودهان الأعمدة ووضع اللافتات المضيئة التى تبرز الفن والثقافة والتراث الأسواني.



وفي نفس سياق الجولة أمر اللواء أحمد إبراهيم بمراجعة تراخيص أحد محاجر الجرانيت الواقعة على طريق الشلال، مع عمل الرفع المساحى لها للوقوف على حدود المحجر لتطبيق الرسوم المقررة طبقًا للوائح والقوانين المنظمة المتعلقة بذلك، مؤكدًا على أنه تم إحالة أحد الأشخاص للنيابة العامة وتحرير محضر تعدى على أراضى أملاك الدولة بوصلة المطار الصحراوى الغربى بعد إنشاؤه لمحل مخالف وتوصيل المرافق له دون موافقة الجهات المختصة، وهو الذى يتوازى مع مصادرة محتويات المحل ووقف توصيل أى مرافق عامة له من مياه شرب أو كهرباء، بالإضافة إلى تطبيق الغرامات المالية المقررة على إستخدامه لها خلال الفترة السابقة، ولاسيما مع تكرار المخالفة على الرغم من التنبيه عليه مسبقًا فى إحدى جولات المحافظ من قبل.