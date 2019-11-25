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«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر ON SPORT كورة لايف رابط الاهلي TIME SPORT يلا شوت ماتش الأهلي live

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:51 م
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بوابة الفجر
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 يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة القوية التي الأهلي ضد الجونة، والمقرر لها مساء اليوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر 2019، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الاثنين، ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد الجونة على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الأهلي والجونة، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الجونة والأهلي بالدوري المصري.

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موعد مباراة الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري
من المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد الجونة، على ملعب الجونة، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادس بتوقيت السعودية، والساعة والسابعة بتوقيت أبوظبي، وفي تمام الساعة الرابعة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري
وتذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة أون سبورت On Sport HD، كما ستنقل المباراة عبر قناة Time Sport HD تايم سبورت، المالكين للحقوق الحصرية لإذاعة المباريات

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التشكيل المتوقع لـ الأهلي ضد الجونة:-
حراسة المرمى : محمد الشناوي.
خط الدفاع : علي معلول، ايمن اشرف، رامي ربيعه، محمد هاني.
خط الوسط : حسين الشحات، عمرو السولية، محمد مجدي’’أفشه’’، وليد سليمان.
خط الهجوم : مروان محسن، جونيور اجايي.
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