كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش alhaly الاهلي now

يستعد النادي الأهلي YALLA SHOOT لمواجهة نظيره نادي الجونة KORA GOAL اليوم الإثنين 25 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري KORA LIVE الممتاز.





موعد مباراة الاهلى والجونة في الدوري المصري

وستلعب مباراة الأهلي KORA ONLINE والجونة اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية YALLA SHOOT على استاد الجونة.





القنوات الناقلة لمباراة الجونة والأهلي

وستذاع مباراة الأهلي والجونة KORA LIVE اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "تايم سبورت" بتعليق أيمن الكاشف وعلى قناة "أون سبورت" بتعليق محمد الكواليني.





تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجونة

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول – رامي ربيعة – أيمن أشرف – محمد هاني (أحمد فتحي).

خط الوسط: عمرو السولية – حسام عاشور (أليو ديانج).

ثلاثي قبل المهاجم: حسين الشحات – محمد مجدي "أفشة" – جيرالدو.

خط الهجوم: جونيور أجايي.





بث مباشر لمباراة الأهلي والجونة اليوم

ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة الأهلي ضد الجونة اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.





كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الجونة اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.





ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويتواجد النادي الأهلي KORA ONLINE في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط من أصل 3 مباريات خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.





بينما يتواجد نادي الجونة KORA STAR في المركز الثالث عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 4 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها الفريق حتى الآن.



