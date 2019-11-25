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"البيئة": الاهتمام بزراعة الأشجار وزيادة المساحات الخضراء أمر حتمي وليس رفاهية

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:49 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال محمد معتمد، معاون وزير البيئة للرصد والتقييم، إن الأشجار تمثل الرئة لأي منطقة لكونها تعمل على سحب غاز ثاني أكسيد الكربون وإطلاق غاز الأكسجين، مشددًا على أن الاهتمام بزراعة الأشجار وزيادة المساحات الخضراء هو أمر حتمي وليس رفاهية.

وأوضح "معتمد"، خلال حواره مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن المعدلات العالمية تتحدث عن أن نصيب الفرد من المساحات الخضراء يفترض أن يكون 15 متر مربع، بينما في مصر نصيب الفرد من المساحات الخضراء 1.2 متر مربع للفدر، نتيجة التزايد السكاني والزحف العمراني، وظهور مناطق بصورة عشوائية غير مخططة.

وتابع معاون وزير البيئة للرصد والتقييم، أن وزارة البيئة عملت خلال أخر 3 سنوات على تشجير المناطق الأكثر تلوثًا لتقليل معدلات تلوث الهواء، موضحًا أن المرحلة الاولى من حملة تشجير الشوارع، تستهدف زراعة مليون شجرة، و2700 فدان حدائق ومساحات خضراء، على مستوى الجمهورية.
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