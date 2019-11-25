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«أون سبورت YOUTUBE» مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر يوتيوب كورة لايف الاهلي اليوم YALLA alahly

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:47 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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«أون سبورت YOUTUBE» مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر يوتيوب كورة لايف الاهلي اليوم YALLA alahly
أعلن الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش المدير الفني للجونة عن تشكيل فريقه لمواجهة النادي الأهلي، ضمن منافسات مسابقة الدوري العام.

ويحل الأهلي ضيفًا على الجونة، بملعب الأخير بالغردقة ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الجونة كالآتي:-

حراسة المرمى: محمود الغرباوي

خط الدفاع: احمد علي- محمد نجيب – لؤي وائل – عمرو السعداوي.

خط الوسط: محمد محسن ليلة – عمرو بركات - احمد حمدي- احمد مجدي.

خط الهجوم: محمد ناجي جدو – والتر بواليا.

ويحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط من أربع مباريات بينما يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات.
«أون سبورت YOUTUBE» مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر يوتيوب كورة لايف الاهلي اليوم YALLA alahly
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