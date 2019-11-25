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مدير تعليم الإسماعيلية يشهد تنصيب المكاتب التنفيذية الإعدادي والثانوي

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:47 م
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خلف قبيصي
خلف قبيصي
هشام إسماعيل
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شهد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، تنصيب المكاتب التنفيذية للمرحلتين الإعدادي والثانوي وذلك بالقاعة الرئيسية بديوان عام المديرية فى حضور عادل عبد التواب عثمان وكيل المديرية، والمهندس أحمد المصري رئيس مجلس أمناء وإباء ومعلمين المحافظة، وإسماعيل محسن مدير عام التعليم العام، وجودة محمد جودة موجة عام التربية الاجتماعية.

وجاء تشكيل المكتب التنفيذى المرحلة الثانوية على مستوى المحافظة للمرحلة الثانوية ٢٠١٩-٢٠٢٠ كالآتي خالد خلف قبيصى وكيل الوزارة وجوده محمد جوده الموجه العام للتربية الاجتماعية، ومحمد سعيد كيلانى مدير المرحلة لاتحاد الطلاب، ومحمد جمال محمد الباز الأمين مجمع تعليمى، وروان حامد عزت السيد الأمين المساعد تجارة متقدمة ٥ سنوات، والحسن محمد احمد حسين مقرر اجتماعى عمر الفرك، وعبدالله شحاته قنديل عبدالله مقرر ثقافى ودينى ابو صوير الصناعية بنين، وآمنه يوسف زرزور محمود مقرر فنى الزهور بنات، وإسلام حسين محمد احمد مقرر رياضى وكشفى، واحلام محمد احمد على مقرر علمى الشهيد احمد عادل وصفى.

وجاء تشكيل المرحلة الإعدادية للمكتب التنفيذى ٢٠١٩-٢٠٢٠ كالتالي عادل عبد التواب عثمان وكيل المديرية، وجودة محمد جوده الموجه العام للتربية الاجتماعية، ومحمد سعيد كيلانى مدير المرحلة لاتحاد الطلاب، ومصطفى خالد ابراهيم الأمين الخلفاء الراشدين، وميار اشرف محمد الأمين المساعد المجمع التعليمى، وتسنيم محمد محمد مقرر اجتماعى لمدرسة السيدة خديجة بنات، ويوسف محمد بكرى مقرر ثقافى، ودينى، ومحمد جمال عبد الفتاح مقرر فنى المجمع التعليمى، ومحمد على محمد مقرر رياضى وكشفى، ورانيا يوسف محمود مقرر علمى التل الكبير بنات.
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مصر تعليم الاسماعيلية اخبار

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