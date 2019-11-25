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ستريم ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر بدون تقطيع ahly LIVE كورة ستار رابط ماتش الاهلي TIME SPORT

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:33 م
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مشاهدة مباراة الاهلي والجونة
مشاهدة مباراة الاهلي والجونة
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مشاهدة بث مباشر KORA LIVE TV لمباراة الأهلي ضد الجونة في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة من الدوري، تابع بث مباشر KOOORA 4 LIVE مباراة الأهلي بقيادة (فايلر) NOW MATCH، تنطلق المباراة المنتظرة في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة والسادسة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي الاماراتية، تابعوا مشاهدة مباشرة مباريات (الايجيبشن ليج) KOOORA 4 GOAL.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الجونة YALLA LIVE في الدوري المصري:

تابع بث مباشر YALLA SHOOT PLUS لمباراة الأهلي ضد الجونة ALAAN TV، يمكنكم متابعة البث التليفزيوني لمباراة الفريقين عبر شاشة قناة أون سبورت HD بتعليق (محمد الكواليني)، كما تذاع المباراة عبر قناة تايم سبورتس علي التردد الأرضي والفضائي بتعليق (أيمن الكاشف)، شاهد بث مباشر YALLA HA7SRY كورة لايف مباراة الأهلي اليوم، مشاهدة بث مباشر مباريات الدوري المصري YALLA KORA بث يناسب جميع السرعات.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد الجونة KORA LIVE ترتيب الدوري المصري:

لايف سبورت – بث مباشر كورة لايف (MATCH) مباراة الأهلي ضد الجونة في الاسبوع الخامس BEIN SPORTS يوتيوب، حيث يحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، بينما يتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 10 نقاط، ويتواجد فريق الجونة بالمركز الـ 13 برصيد 4 نقاط من 4 مباريات، مشاهدة البث التليفزيوني لمباراة الأهلي ON SPORT، تابع لايف مباراة اليوم حصريًا على رابط الأسطورة LIV7HD.

بث مباشر لمباراة الأهلي ضد الجونة (يلا شوت الجديد) تفوق أحمر كاسح LIVE:

البث المباشر – KOOORA 4 HD مشاهدة مباريات الدوري المصري بجودة فائقة على رابط (YOUTUBE)، تابع لايف مباراة المارد الأحمر على رابط AL-OSTORA، حيث يتفوق الأهلي على نظيره الجونة في تاريخ مواجهات الفريقين، وسبق وتقابل الفريقين في 14 مباراة، حقق الأحمر 9 انتصارات، وخسر مباراة وحيدة، وتعادل في 4 مباريات، شاهد بث مباشر مباراة الأهلي ضد الجونة اليوم علي KOOOORA.


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