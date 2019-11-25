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عاجل.. "السيسي" يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:32 م
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الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للبترول، وذلك بحضور المهندس من طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الشركة.

وصرح السفير بسام راضي، المُتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء جاء في إطار المتابعة الدورية للتقدم الذي تحرزه الشركة الإيطالية في نشاطها بمجال التنقيب والإنتاج بقطاع الغاز والبترول في مصر، حيث استعرض رئيس شركة "إيني" تطورات المشروعات المتعددة التي تُنفذها في مصر، بما في ذلك سير العمل والإنتاج بحقل "ظهر" للغاز الطبيعي، مشيداً بالتعاون القائم بين الشركة والجهات الحكومية والشركات المصرية.

وكما أكد رئيس "إيني"، أن مصر تمثل أحد أهم الأسواق لعمل الشركة على مستوي العالم، مع الإعراب في هذا الصدد عن التطلع لمواصلة الشركة للتوسع في أنشطتها الاستثمارية في مصر، وذلك بالنظر إلى ما يتوفر بقطاع الطاقة من آفاق رحبة، لا سيما في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس لتطوير هذا القطاع الحيوي، إلى جانب سعي مصر لتكون مركزاً إقليميا للطاقة، خاصةً من خلال تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط واتخاذ القاهرة مقراً له.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس أشاد خلال اللقاء بالشراكة المثمرة القائمة مع شركة "إيني" الإيطالية، وما تنفذه الشركة من أنشطة في مصر بأسلوب مهني ومعايير عالمية، معرباً سيادته عن التطلع لمواصلة الشركة عملها من أجل التوصل إلى اكتشافات جديدة، أخذاً في الاعتبار الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع الطاقة في مصر، بما في ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة، وموجهاً في هذا الإطار وزارة البترول والجهات التابعة لها بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة، وتذليل أية عقبات قد تواجه أعمالها، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لمعدلات تنمية الحقول التي تعمل بها الشركة، خاصةً حقل "ظهر".
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الكلمات المفتاحية

شركة ايني ايطاليا السيسي

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