فصل طالب "الحشيش" بكلية تجارة جامعة طنطا لمدة عام

كشف الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، أنه صدر قرار من المجلس التأديبي بكلية التجارة، بفصل طالب بالفرقة الأولى لمدة عام دراسي كامل، وذلك بسبب تدخين مخدر "الحشيش" أثناء إلقاء محاضرة القانون التجارى من الدكتور محمد ابراهيم عميد كلية الحقوق.



وكانت كلية التجارة جامعة طنطا، قد شهد قيام الدكتور محمد ابراهيم عميد كلية الحقوق بضبط طالب بالفرقة الاولى، أثناء تدخين مخدر الحشيش، وأنه حدث مشادة كلامية بين الطالب والدكتور بسبب رفض الاول ابراز الكارنية والخروج من المحاضرة.



فتم على الفور اتخاذ الاجراءات الأزمة ضده وإحالته إلى مجلس تأديب الجامعة الذي أصدر قراره المتقدم.