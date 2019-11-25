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جامعة الفيوم: ورشة عمل برنامج (ستانفورد – بينيه) بكلية التربية للطفولة المبكرة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:32 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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نظمت كلية التربية والطفولة، بجامعة الفيوم، ورشة عمل عن برنامج (ستانفورد بينيه) المستخدم لقياس ذكاء الأطفال، وذلك اليوم الإثنين، بحضور الدكتور إكرام مجاور، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطالبات الكلية، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور صفاء أحمد محمد، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة.

حاضر بها الدكتور شيماء فكرى المدرس بقسم العلوم النفسية ومدير وحدة الصحة النفسية بالكلية والأستاذة مروة التلوانى دبلوم العلوم النفسية.

أكدت الدكتور إكرام مجاور، على أهمية ورشة العمل والتى سوف تخدم مستقبلا الخريجات أصحاب التخصص فى فهم وتشخيص حالة الأطفال الذهنية وقدراتهم العقلية.

ومن جانبها استعرضت الدكتور شيماء فكرى، مفهوم برنامج ( ستانفورد – بينيه) بصورته الخامسة وتعريفه باعتباره اختبار هام فى تحديد مقياس الذكاء والعمر العقلى للطفل وحساب نسب الذكاء المنخفضة والعالية عن طريق عدة اختبارات ذهنية وعقلية تساعد فى تحديد مدى قدرة واستيعاب الطفل مضيفه أن نسب الأستيعاب تتراوح بين أقل من 70 درجة وحتى أعلى من 100 درجة ويتم إدراجها بين ثلاث نتائج بطىء تعلم وتأخر دراسى وصعوبات تعلم.

كما قامت الأستاذة مروة التلوانى، بشرح مكونات البرنامج واستمارات التقييم والأختبار والتى عن طريقها يتم تحديد نسب الذكاء.

وخلال الورشة تم إجراء اختبار الذكاء واستخدام مكوناته على طفل لتدريب الحاضرين على استخدام المقياس.

جامعة الفيوم: ورشة عمل برنامج (ستانفورد – بينيه) بكلية التربية للطفولة المبكرة
جامعة الفيوم: ورشة عمل برنامج (ستانفورد – بينيه) بكلية التربية للطفولة المبكرة
جامعة الفيوم: ورشة عمل برنامج (ستانفورد – بينيه) بكلية التربية للطفولة المبكرة
جامعة الفيوم: ورشة عمل برنامج (ستانفورد – بينيه) بكلية التربية للطفولة المبكرة
جامعة الفيوم: ورشة عمل برنامج (ستانفورد – بينيه) بكلية التربية للطفولة المبكرة
جامعة الفيوم: ورشة عمل برنامج (ستانفورد – بينيه) بكلية التربية للطفولة المبكرة
جامعة الفيوم: ورشة عمل برنامج (ستانفورد – بينيه) بكلية التربية للطفولة المبكرة
جامعة الفيوم: ورشة عمل برنامج (ستانفورد – بينيه) بكلية التربية للطفولة المبكرة
جامعة الفيوم: ورشة عمل برنامج (ستانفورد – بينيه) بكلية التربية للطفولة المبكرة
جامعة الفيوم: ورشة عمل برنامج (ستانفورد – بينيه) بكلية التربية للطفولة المبكرة
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