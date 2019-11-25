Advertisements
Advertisements
Advertisements

أونلاين NQW: مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر on المفتوحة هدف رمضان الآن رابط ماتش الاهلي NOW PLUS

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:21 م
Advertisements
مشاهدة الاهلي والجونة
مشاهدة الاهلي والجونة
Advertisements

شاهد بث مباشر KORA STAR مباريات الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020، حيث يلتقي فريق الجونة مع نظيره الأهلي اليوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر لعام 2019، على ستاد "الجونة" في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة من البطولة، تابع بث مباشر بدون تقطيع مباراة الأهلي KORA ONLINE.

موعد مباراة الأهلي ضد الجونة في الدوري الممتاز COOL KORA:

مشاهدة بث مباشر KORA LIVE TV لمباراة الأهلي ضد الجونة في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة من الدوري، تابع بث مباشر KOOORA 4 LIVE مباراة الأهلي بقيادة (فايلر) NOW MATCH، تنطلق المباراة المنتظرة في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة والسادسة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي الاماراتية، تابعوا مشاهدة مباشرة مباريات (الايجيبشن ليج) KOOORA 4 GOAL.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الجونة YALLA LIVE في الدوري المصري:

تابع بث مباشر YALLA SHOOT PLUS لمباراة الأهلي ضد الجونة ALAAN TV، يمكنكم متابعة البث التليفزيوني لمباراة الفريقين عبر شاشة قناة أون سبورت HD بتعليق (محمد الكواليني)، كما تذاع المباراة عبر قناة تايم سبورتس علي التردد الأرضي والفضائي بتعليق (أيمن الكاشف)، شاهد بث مباشر YALLA HA7SRY كورة لايف مباراة الأهلي اليوم، مشاهدة بث مباشر مباريات الدوري المصري YALLA KORA بث يناسب جميع السرعات.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد الجونة KORA LIVE ترتيب الدوري المصري:

لايف سبورت – بث مباشر كورة لايف (MATCH) مباراة الأهلي ضد الجونة في الاسبوع الخامس BEIN SPORTS يوتيوب، حيث يحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، بينما يتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 10 نقاط، ويتواجد فريق الجونة بالمركز الـ 13 برصيد 4 نقاط من 4 مباريات، مشاهدة البث التليفزيوني لمباراة الأهلي ON SPORT، تابع لايف مباراة اليوم حصريًا على رابط الأسطورة LIV7HD.

بث مباشر لمباراة الأهلي ضد الجونة (يلا شوت الجديد) تفوق أحمر كاسح LIVE:

البث المباشر – KOOORA 4 HD مشاهدة مباريات الدوري المصري بجودة فائقة على رابط (YOUTUBE)، تابع لايف مباراة المارد الأحمر على رابط AL-OSTORA، حيث يتفوق الأهلي على نظيره الجونة في تاريخ مواجهات الفريقين، وسبق وتقابل الفريقين في 14 مباراة، حقق الأحمر 9 انتصارات، وخسر مباراة وحيدة، وتعادل في 4 مباريات، شاهد بث مباشر مباراة الأهلي ضد الجونة اليوم علي KOOOORA.


Advertisements

أخبار تهمك

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

بينهم سيبتادين وفيفيدول وبوتوكس فيال.. الصحة تحذر من 42 مستحضرا دوائيا وتجميليا

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس اليوم

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ يوم

الصدمة.. رينيه فايلر يفتح باب رحيل عمار حمدي عن الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية في قائمة المستبعدين عن الأهلي أمام الجونة

منذ 33 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد بني سويف في كأس مصر والقنوات الناقلة

منذ ساعة و 16 دقيقة

عمرو أديب: هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة منصب محافظ البنك المركزي

منذ حوالي 18 ساعة

"وقفت على بطنها".. كواليس مقتل "الطفلة رقية" على يد زوجة الأب: "كانت بنت موت"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مواعيد جدول كأس مصر دور الـ32

منذ أقل من ساعتين

ضربة موجعة لدورتموند تسعد برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل- مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام الجونة

منذ أقل من ساعة

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ يومين

رد صريح من كيليان مبابي على انتقاله إلى ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:45 م

عاجل- مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام الجونة

"وقفت على بطنها".. كواليس مقتل "الطفلة رقية" على يد زوجة الأب: "كانت بنت موت"

02:52 م

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

10:16 ص

مفاجأة مدوية في قائمة المستبعدين عن الأهلي أمام الجونة

04:08 م

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

06:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status