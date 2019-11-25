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الحماية المدنية تستخرج جثة شاب سقط في حفرة 18 مترًا أثناء التنقيب عن الآثار بالغربية (صور)

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:24 م
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الحماية المدنية
الحماية المدنية
أيمن يحيي
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بدأت الأجهزة الأمنية بالغربية، وقوات الحماية المدنية، في استخراج جثة شاب، سقط داخل حفره عمقها 18 متر، اثناء التنقيب عن الاثار بمنطقة القرشي التابعة لقسم ثان طنطا.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، يفيد وجود بلاغ بسقوط شاب في حفرة أثناء التنقيب عن الآثار أسفل منزل بمنطقة القرشي.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، الى مكان الواقعة، برئاسة الرائد أحمد الهرميل، مفتش مباحث طنطا، والرائد احمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا، وقوات الحماية المدنية والإسعاف.

وكشفت مصادر أمنية، أن أقوال شهود العيان وأهالي المنطقة تبين أن الحفرة ذات عمق كبير وممتلئة بالمياه، وسقط شخص فيها أثناء أعمال الحفر، ورغم شفط المياه لم يتم العثور على أي منهما، ووتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.
الحماية المدنية تستخرج جثة شاب سقط في حفرة 18 مترًا أثناء التنقيب عن الآثار بالغربية (صور)
الحماية المدنية تستخرج جثة شاب سقط في حفرة 18 مترًا أثناء التنقيب عن الآثار بالغربية (صور)
الحماية المدنية تستخرج جثة شاب سقط في حفرة 18 مترًا أثناء التنقيب عن الآثار بالغربية (صور)
الحماية المدنية تستخرج جثة شاب سقط في حفرة 18 مترًا أثناء التنقيب عن الآثار بالغربية (صور)
الحماية المدنية تستخرج جثة شاب سقط في حفرة 18 مترًا أثناء التنقيب عن الآثار بالغربية (صور)
الحماية المدنية تستخرج جثة شاب سقط في حفرة 18 مترًا أثناء التنقيب عن الآثار بالغربية (صور)
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الكلمات المفتاحية

مصر طنطا الحماية المدنية اخبار اﻻثار

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