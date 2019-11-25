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بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والجونة كورة لايف yallakora (اون سبورت)

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:18 م
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مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر
مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر
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يفتح الدوري المصري أبوابه للعودة من جديد بعد الإنتهاء من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والتى فازت بها مصر بعد الفوز على كوتديفوار بهدفين لهدف فى المباراة النهائية، فى بطولة إستضافتها مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الأهلي اليوم عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الأهلي KOORA STAR.

ويستضيف ستاد الجونة بالغردقة مباراة قوية بين النادى الأهلى ونادى الجونة عندما يجل الأهلي ضيف ثقيل على الجونة فى ملعبه اليوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر علي ستاد الجونة، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الأهلي والجونة ببطولة الدوري المصري YALLA SHOOT، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الأهلي والجونة KOORA LIVE، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الأهلي اليوم بث مباشر KOORA STAR.

موعد مباراة الأهلي والجونة ببطولة الدوري المصري

يجل الأهلي ضيف ثقيل على نظيره الجونة ببطولة الدوري المصري فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعه مساءا بتوقيت الإمارات والرابعه بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الأهلي والجونة YALLA SHOOT، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الأهلي اليوم YALLA SHOOT.

KOORA STAR القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة ببطولة الدوري المصري

KOORA LIVE يستضيف ستاد الجونة بالغردقة مباراة تجمع بين النادى الأهلي ونادى الجونة فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعه مساءا بتوقيت الإمارات والرابعه بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD بتعليق أيمن الكاشف، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الأهلي والجونة YALLA SHOOT، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الأهلي YALLA SHOOT.

بث مباشر مباراة الأهلي والجونة KOORA STAR.

التشكيل المتوقع لفريق الأهلي أمام الجونة

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : علي معلول، أيمن أشرف، رامى ربيعه، أحمد فتحي

خط الوسط : عمرو السوليه، حسام عاشور

خط الوسط المهاجم : حسين الشحات، محمد مجدي قفشة، رمضان صبحى

خط الهجوم : جونيور اجاى


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