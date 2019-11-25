أمين الجامعة العربية: الإعلان الأمريكي بشأن الإستيطان يضرب بالقانون الدولي عرض الحائط

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، الإعلان الأمريكي المؤسف بشأن الاستيطان الذي يضرب عرض الحائط بفكرة القانون الدولي، داعيًا كافة دول العالم إلى التصدي لمثل هذا النهج.



ورحب "أبو الغيط"، على هامش الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث الموقف الأمريكي من الاستيطان، اليوم الاثنين، بحالة الإجماع الدولي المناهض للإعلان الأمريكي، موضحًا أن هذا الإجماع العالمي يجعل من الإعلان الأمريكي مجرد رأي فردي يكرس مبدأ أن القوة هي التي تصنع الحق، وهو مفهوم خطير ومرفوض يكشف عن خلل قيمي لدى من يتبناه أو من يدافع عنه.



وتابع الأمين العام للجامعة العربية، أن السياسة الداخلية لأي دولة لا تصنع القانون، والقانون يقول أن الاستيطان مهما طال به الأمد هو غير شرعي وإلى زوال، مشددًا على أننا نقف جميعًا مع الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه، وندعمه بشتى الوسائل، ونحمل قضيته إلى العالم أجمع.

