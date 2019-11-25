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رئيس جامعة القناة يستقبل الطالبات المشاركات بأولمبياد الأقصر (صور)

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:10 م
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بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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أستقبل الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الاثنين، الطالبات المشاركات بأولمبياد الفتاة الجامعية بالأقصر والذى نظمته الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بمشاركة 21 جامعة مصرية فى الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر.

وتأتى مشاركه الطالبات تحت إشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذى الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية.

وحرص الدكتور طارق راشد رحمي رئيس الجامعة بتهنئة الطالبات، مؤكدا حرص الجامعة على مساندة جميع المشاركات الخارجية لطلاب وطالبات الجامعة وتوفير كافة التسهيلات لهم للمشاركة بالمنافسات المختلفة.

وقد أهدت الطالبات رئيس الجامعة درع المشاركة فى البطولة وذلك تقديرا لما تقدمه إدارة الجامعة من دعم حتى يتمكن كل طالب من المشاركة فى البطولات سواء خارجية أو داخلية.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية ورئيس بعثة الجامعة فى البطولة ان طالبات جامعة القناة مثال يحتذى به فى الالتزام والروح الرياضية والتعاون مع تميز فى المستوى البدني والمهاري، وقد رافق الطالبات فى فاعليات البطولة محمد إمام، وأمانى دمرانى من إدارة النشاط الرياضى بالإدارة العامة لرعاية الشباب.
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