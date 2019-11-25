رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية: مهمتنا التصدى للفساد والخطأ بكل حسم وشفافية (صور)

قال اللواء أحمد عبد العزيز رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية خلال محاضرته التي ألقاها اليوم بجامعة الزقازيق "الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد"، إن دورنا ومهمتنا هو مواجهة الخطأ بكل حسم وشفافية، وأن آخر ما تم إنجازه هو الدليل الإرشادي للخدمات"، مشدداعلى أهمية عدم وجود انغلاق معلوماتي، مع التفرقة بين الشفافية التي تعني النزاهة وكشف الأمور لذوي الاختصاص، وبين الحفاظ على أسرار العمل التي يعتبر كشفها مخالفة تستوجب المساءلة القانونية.



وأضاف رئيس الهيئة أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تعمل علي تطوير جهاز إدارى كفء وفعال، وتقديم خدمات عامة ذات جودة عالية، وتفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية، وتطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، وتحديث الإجراءات القضائية تحقيقًا للعدالة الناجزة، ودعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته، وزيادة الوعى المجتمعى بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، وتفعيل التعاون الدولى والإقليمى فى منع ومكافحة الفساد، ومشاركة منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى منع الفساد والوقاية منه.



أكد اللواء أحمد عبد العزيز أن الجهاز الرقابي الذي يشرف على فرعه بمحافظة الشرقية يحارب الجرائم طبقا لمواد القانون رقم 215 و2018 من القانون المصري، لافتا أننا نسعى لتحقيق أكبر قدر من الشفافية مع احترام سرية معلومات الشاكي.



ومن جانبه قال الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة أن الجامعة يسعدها التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والتي أشرفت علي عقد ورش عمل وندوات لنشر قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد لتدريب أعضاء هيئة التدريس المعنيين بمقرر حقوق الإنسان.





عقدت المحاضرة بحضور الدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والدكتورة نهلة الجمال المشرف علي قطاع شئون البيئة والدكتور عبدالمنعم نافع المشر ف علي قطاع شئون التعليم والطلاب والسادة العمداء وعدد كبير من الطلاب والطالبات.