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مفاجأة مدوية في قائمة المستبعدين عن الأهلي أمام الجونة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:08 م
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الاهلي
الاهلي
محمد الصو
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قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، استبعاد كل من: على لطفي ومحمود وحيد وديانج وأحمد الشيخ، قبل مواجهة الجونة بالدوري العام.

فيما جاءت دكة بدلاء الأهلي كالآتي:-

شريف إكرامي، وياسر إبراهيم، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، ورمضان صبحي، وجيرالدو، ووليد أزارو.

وكان فايلر، أعلن عن تشكيل فريقه لمواجهة الجونة، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام الخامسة مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد الجونة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي..

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات.

خط الهجوم: أجايي، مروان محسن.

ويمتلك الأهلي تسع نقاط في الدوري جمعها من الفوز في أول ثلاث جولات على حساب سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة وأسوان بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.
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رياضة الدوري المصري الاخبار الرياضية الأهلي اخبار الرياضة

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