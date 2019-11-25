نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة شارع الرزاز بمنشأة ناصر

تفقد اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب محافظ القاهرة للمنقطة الغربية، بدء أعمال الإزالات بشارع الرزاز بمنشأة ناصر، ونقل الشاغلين إلى مشروع الأسمرات.



ويأتي ذلك بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لأجهزة المحافظة في القضاء علي المناطق العشوائية من الدرجة الأولي والثانية خلال الشهور الماضية، لنقل سكان تلك المناطق إلي وحدات سكنية أمنة ومفروشة بالأثاث والأجهزة الكهربائية اللازمة، بالإضافة إلي مراعاة استكمال هذه المجتمعات بالخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار الكامل للمواطنين، وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بالقضاء علي المناطق العشوائية الخطرة.

