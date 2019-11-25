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مؤشر سوق الأسهم السعودية يصل عند مستوى 8013.69 في ختام التعاملات

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 03:55 م
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سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير
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سوق الأسهم السعودية 

أنهي سوق الأسهم السعودية"، تعاملات جلسة اليوم الاثنين،  علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.18% رابحا 14.12 نقطة ليغلق عند مستوى 8013.69 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 6.51% رابحا 353.52 نقطة ليغلق عند مستوى 5785.06 نقطة ، وبلغ حجم التداول بسوق الأسهم السعودية بختام التعاملات 104.9 مليون سهم بقيمة 2.9 مليار ريال، وارتفعت أسهم 81 شركة، فيما تراجعت 99 شركة. 
 
قطاع الأدوية يتصدر قائمة القطاعات المرتفعة بسوق الأسهم السعودية 

وعن أداء القطاعات بسوق الأسهم السعودية اليوم، فقد ارتفع 9 قطاعات على رأسهم قطاع الأدوية بنسبة 0.78%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.70%، تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.58%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.29%، فقطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.25%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.24%، ثم قطاع المواد الرأسمالية بنسبة 0.18%.
 
تعرف علي الأسهم الأكثر إرتفاعاً وانخفاضاً بسوق الأسهم السعودية

وعن الأسهم الأكثر إرتفاعاً وانخفاضاً بسوق الأسهم السعودية ، فقد تصدر  سهم "ثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.93%، ثم مهارة نسبة 3.23%، ثم شمس بنسبة 2.99%، فيما تصدر سهم "سلامة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.29% ثم عناية بنسبة 4.41%، ثم ريدان بنسبة 4.36%.
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