عاجل.. "أبو الغيط": أمريكا أنهت دورها كوسيط لأي عملية سلمية

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، إن الإقرار بشرعية الاستيطان يعني ضمنيًا إقرار بواقع الاحتلال، متسائلًا: "على أي شيء يتفاوض الفلسطينيون مع الإسرائيليين إذن إن لم تكن هناك أرض محتلة، أو مستوطنون غاصبة للأرض؟!".



وأضاف "أبو الغيط"، على هامش الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث الموقف الأمريكي من الاستيطان، اليوم الاثنين، أن الإدارة الأمريكية جاءت بوعود كبيرة بتحقيق صفقة كبرى تُنهي الصراع وتجعل حلم السلام واقعًا، ويبدو أن ما نجحت فيه هذه الإدارة حقًا بعد 3 سنوات من المواقف الأحادية والضغوط الهائلة على الفلسطينيين هو إنهاء دور الولايات المتحدة كوسيط أو مرجع في أي عملية سلمية، وهو أمر يحدث للمرة الأولى منذ أربعة عقود لعبت خلالها إدارات أمريكية متعاقبة دور الوسيط، بدرجات متفاوتة من النجاح والفشل.



وتابع الأمين العام للجامعة العربية، أن تبعات الإعلان الأمريكي تتجاوز حتى الدور الأمريكي في الشرق الأوسط أو في عملية السلام، مؤكدًا أن الاستخفاف بمبدأ مستقر نص عليه القانون الإنساني الدولي، والذي يحظر على القوة القائمة بالاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي الواقعة تحت احتلالها، يضرب ما تبقى للولايات المتحدة من شرعية أخلاقية في هذا الملف، ويخصم من مصداقيتها كقوة عالمية يُفترض أن تحترم القانون الدولي وأن تعمل على تنفيذه.

