Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. "أبو الغيط": أمريكا أنهت دورها كوسيط لأي عملية سلمية

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 03:57 م
Advertisements
أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
رقية جمال
Advertisements
قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، إن الإقرار بشرعية الاستيطان يعني ضمنيًا إقرار بواقع الاحتلال، متسائلًا: "على أي شيء يتفاوض الفلسطينيون مع الإسرائيليين إذن إن لم تكن هناك أرض محتلة، أو مستوطنون غاصبة للأرض؟!".

وأضاف "أبو الغيط"، على هامش الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث الموقف الأمريكي من الاستيطان، اليوم الاثنين، أن الإدارة الأمريكية جاءت بوعود كبيرة بتحقيق صفقة كبرى تُنهي الصراع وتجعل حلم السلام واقعًا، ويبدو أن ما نجحت فيه هذه الإدارة حقًا بعد 3 سنوات من المواقف الأحادية والضغوط الهائلة على الفلسطينيين هو إنهاء دور الولايات المتحدة كوسيط أو مرجع في أي عملية سلمية، وهو أمر يحدث للمرة الأولى منذ أربعة عقود لعبت خلالها إدارات أمريكية متعاقبة دور الوسيط، بدرجات متفاوتة من النجاح والفشل.

وتابع الأمين العام للجامعة العربية، أن تبعات الإعلان الأمريكي تتجاوز حتى الدور الأمريكي في الشرق الأوسط أو في عملية السلام، مؤكدًا أن الاستخفاف بمبدأ مستقر نص عليه القانون الإنساني الدولي، والذي يحظر على القوة القائمة بالاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي الواقعة تحت احتلالها، يضرب ما تبقى للولايات المتحدة من شرعية أخلاقية في هذا الملف، ويخصم من مصداقيتها كقوة عالمية يُفترض أن تحترم القانون الدولي وأن تعمل على تنفيذه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فلسطين امريكا أحمد أبو الغيط

أخبار تهمك

رد صريح من كيليان مبابي على انتقاله إلى ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ حوالي 22 ساعة

أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس اليوم

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل- مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام الجونة

منذ أقل من ساعة

"وقفت على بطنها".. كواليس مقتل "الطفلة رقية" على يد زوجة الأب: "كانت بنت موت"

منذ أقل من ساعتين

ضربة موجعة لدورتموند تسعد برشلونة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية في قائمة المستبعدين عن الأهلي أمام الجونة

منذ نصف ساعة

عاجل.. مواعيد جدول كأس مصر دور الـ32

منذ أقل من ساعتين

الصدمة.. رينيه فايلر يفتح باب رحيل عمار حمدي عن الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بينهم سيبتادين وفيفيدول وبوتوكس فيال.. الصحة تحذر من 42 مستحضرا دوائيا وتجميليا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

منذ حوالي 6 ساعات

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

عمرو أديب: هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة منصب محافظ البنك المركزي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ يوم

موعد مباراة الأهلي ضد بني سويف في كأس مصر والقنوات الناقلة

منذ ساعة و 16 دقيقة

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ يومين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:45 م

عاجل- مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام الجونة

"وقفت على بطنها".. كواليس مقتل "الطفلة رقية" على يد زوجة الأب: "كانت بنت موت"

02:52 م

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

10:16 ص

مفاجأة مدوية في قائمة المستبعدين عن الأهلي أمام الجونة

04:08 م

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

06:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status