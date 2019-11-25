انطلاق فاعليات تدريب معلمين الصف الثاني الابتدائي بمركز التنمية المهنية للمعلمين بالدقهلية

شهد علي عبد الروؤف وكيل وزارة التربية التعليم بالدقهلية انطلاق فاعليات تدريب معلمين الصف الثانى الابتدائى بمركز التنميه المهنيه للمعلمين.



جاء ذلك انطلاقا من دعم وتطوير التعليم وانضمام تدريب معلمى الصف الثانى الابتدائى لمنظومه التعليم الجديدة كثفت الوزارة جهودها لاتمام تدريب المعلمين على النظام التعليمى الجديد استكمالا لما طبق فى العام الماضى فى مرحله رياض الاطفال والصف الاول الابتدائي.



وتم تدريب المعلمين حول استراتيجيات البرنامج العلاجى على مهارات اللغه العربية.



انطلقت فعاليات تدريب معلمو الصف الثانى الابتدائى على المنهج الجديد بالدقهليه وذلك لرفع قدراتهم المهنية والارتقاء بمستوى العملية التعليمية.



وتابع فاعليات التدريب عبد الرؤوف - وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية- الذى اكد على أن الهدف من التدريب هو تحسين اداء المعلمين ولصقل مهاراتهم واطلاعهم على استراتيجيات المنهج الجديد وتطبيق أهدافه.



واكد احمد ابراهيم مسئول الوزاره عن الصفوف الاولى لتطوير التعليم ان التدريب يشتمل على عدة محاور رئيسيه تتضمن التعريف بالنظام الجديد واستراتيجيات التعليم والتعلم وزار سيادته قاعات التدريب الثلاثه الذي استهدف ٨٨ معلم لمده خمسه ايام اعتبارا من الاحد وحتى الخميس.