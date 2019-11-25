وزيرة الثقافة تتفقد أقسام مكتبة مصر العامة بكفر الدوار (صور)

تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أقسام وقاعات فرع مكتبة مصر العامة بكفر الدوار وقاموا بمتابعة فيلما تسجيليًا عن المكتبة ومراحل العمل بها، وذلك بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والسفير عبد الرؤوف الريدى رئيس مجلس إدارة مكتبة مصر العامة، والسفير رضا الطايفى أمين صندوق مكتبات مصر، والأستاذ أحمد الهواشي مدير مكتبة دمنهور.



جاء ذلك عقب افتتاح مكتبة كفرالدوار والتي تعد أول مكتبة فرعية داخل الأقاليم ومقامة على إجمالي مساحة ١٢٥٠ متر مربع بتكلفة إجمالية ٦ مليون جنية، وتحتوي على ١٣٦٦٥ عنوان كتاب بإجمالي ١٩٩٠٥ نسخة.



وأكد محافظ البحيرة، على أهمية الدور الهام الذى تقوم به مكتبات مصر العامة في إثراء الحركة الثقافية والتنويرية وتنمية الجوانب الوطنية لدى النشئ والشباب بما تقدمه من خدمات ثقافية وما تنظمه من ورش عمل وندوات وفاعليات مختلفة.



جدير بالذكر أن فرع مكتبة مصر العامة بكفر الدوار هو أحدث فروع مكتبة مصر العامة وتسرى عليه أحكام لائحة تنظيم العمل بمكتبة مصر العامة بدمنهور وأنظمتها المالية والإدارية والقانونية، وتصبح تبعية المكتبة تبعية كاملة لمكتبة دمنهور كفرع لها ويتكون من مبنيين، الأول يضم قاعتي إطلاع للكبار بالدور الأرضي تخدمان الفئة العمرية من ١٦ سنة وما فوقها، وتقدم الخدمات المكتبية والمعلوماتية فى المعارف العامة، علم النفس والفلسفة، الديانات، العلوم الإجتماعية، اللغات والعلوم البحتة، كما تتضمن عناوين الكتب فى العلوم التطبيقية، الفنون والآداب، التاريخ والجغرافيا والتراجم، وتحتوي قاعات الكبار على ٥٢٠٠ عنوان بإجمالي ٦٩٨٠ نسخة.



بالإضافة إلي قاعة الشباب بالدور الأول علوى وهى تخدم الفئة العمرية من ١١~١٥ سنة، وتحتوي على ١١٨٥ عنوان بإجمالي ٢٦٧٥ نسخة، وتقدم الخدمات المكتبية والمعلوماتية فى المعارف العامة المبسطة، الديانات، العلوم الإجتماعية، اللغات، كما تحتوى على العلوم البحتة البسيطة، العلوم التطبيقية المبسطة، الفنون والآداب والتاريخ، بالإضافة إلى إتاحة كتب برايل.



أما المبنى الثاني فيضم قاعة للأطفال والتي تخدم الصغار من سن ٣ إلى ١٠ سنوات وتحتوي على ٢٢٨٠ عنوان بإجمالي ٣٦٠٠ نسخة، وتحتوى على مجموعة كبيرة من القصص والكتب المناسبة للأطفال، كما تحتوى على مجموعة من الألعاب التعليمية والألعاب الهادفة لتنمية مهارات الأطفال الشخصية والذهنية والعلمية، ويقام بها بعض الأنشطة المخصصة للأطفال من ورش تعليم الرسم وتحسين الخط والأشغال اليدوية الفنية والموسيقى وغيرها بالإضافة إلى الأنشطة والورش الخاصة بالأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة.



بالإضافة إلي قاعة للمؤتمرات وهى مجهزة بأحدث الأجهزة ووسائل العرض والتواصل المناسبة لإقامة الفعاليات المختلفة من المؤتمرات والندوات واللقاءات التثقيفية والأدبية وورش العمل المتنوعة لتأهيل الشباب لسوق العمل وتنمية قدراتهم الذاتية، مثل دبلومات ودورات التنمية البشرية مختلفة الموضوعات، والدورات المحاسبية وغيرها من الدورات المتخصصة، وكذا معامل الحاسب الآلي واللغات والمجهزة بأحدث الأجهزة والشاشات التفاعلية، والوسائل السمعية اللازمة لتقديم الدورات التدريبية المختلفة على برامج الحاسب الآلى الدولية والمحلية، وكذلك المنح والبرامج الخاصة باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية، والإشتراكات والإعارة والمكاتب الإدارية وتُقدّم بها خدمات الإشتراكات السنوية وإستخراج كارنيهات العضوية وإدخال بيانات الأعضاء والرواد وخدمات الإعارة الداخلية والخارجية للأعضاء، بالإضافة إلى مكتب حجز الدورات التدريبية من لغات وحاسب آلي وتنمية بشرية ورسم وموسيقى وأشغال يدوية وغيرها من دورات.



وذلك بالإضافة لوحدة الأمن والحديقة الداخلية والمقامة على مساحه ٣٥٠ م تقريبًا ومجهزة لإقامة أنشطة الأطفال وورش العمل المختلفة وحفلات المكتبة كما يقام بها إستراحة للسادة رواد المكتبة، وكذا الحديقة المجاورة وتبلغ مساحتها حوالى ٤٥٠ م، وتحتوي على بعض الألعاب الترفيهية كما يقام بها بعض الأنشطة المخصصة للأطفال.



حضر الافتتاح، كل من الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ أحمد آمان منسق عام المكتبات على مستوى الجمهورية، واللواء أحمد مرزوق رئيس مدينة كفر الدوار، وأعضاء مجلس النواب عن دائرة كفر الدوار.