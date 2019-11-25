شاهد.. شائعة وفاة حسن حسني ترعب أولاده وأحفاده

حزن شديد يعيشه حسن حسني بعد وفاته



وقال الفنان حسن حسنى، عن مروجي تلك الشائعات إنهم غير مكترثين لما يحدث لي وسط أبنائي واحفادي، الذي جعلهم يهرولون عليه مسرعين في منتصف الليل للاطمئنان بعد ترويج تلك الإشاعات والاتصالات من الأهل والأحباب.



وتابع، حسني، أنه لا يعلم من يقوم بترويج تلك الشائعة عليه وليست هذه المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك والترويج لتلك الشائعة، مؤكدًا أن الموضوع زائد عن الحد.



حسني: كل اسبوعين يموتونى





وأوضح الفنان حسن حسنى، أن مروجي الشائعات يكتبون خبر وفاته كل أسبوعين أن هناك عددًا كبير من معجبيه يتهافتون للاطمئنان عليه من كافة أنحاء العالم، ليتأكدوا اننى على قيد الحياة.



حسنى: هناك عمل درامي جديد قريبًا





وأكد الفنان حسن حسنى، أنه يقوم حاليًا على قرآءة الأعمال الدرامية الجديدة وهو على وشك أن يختار عمل درامي سيتم عرضه خلال موسم رمضان 2020 المقبل.

في حالة من الفزع والهلع عاشها أبناء وأحفاد الفنان حسن حسنى، عقب شائعة وفاته التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي.