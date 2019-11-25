تعديل بعض مباريات الأسبوع السابع والثامن بالقسم الثاني بسبب كأس مصر

قرر اتحاد الكرة تعديل بعض مباريات القسم الثاني للمجموعة الثالثة بحري وذلك نظرا لتزامن بعض المباريات في الاسبوع السابع والثامن ومسابقة كأس مصر دور ال 32



علي أن تقام مباراة النادي الأوليمبي مع نظيره نادي بيلا يوم الجمعة الموافق 6/12/2019 علي ملعب الأول، ومثله في نفس اليوم يخوض نادي فاركو مباراته مع المنصورة علي ملعب استاد حرس الحدود.



وتقام مباراة الحمام مع أبو قير للاسمدة في نفس الجولة يوم الاثنين الموافق 9/12.



وبالجولة الثامنة يستضيف نادي ابو قير للاسمدة نظيره غزل المحلة يوم الجمعة الموافق 13/12، ويحل دكرنس ضيفا علي الرجاء يوم الأربعاء الموافق 11/12