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مؤشر سوق البحرين المالي يربح 15.2 نقطة بختام التعاملات
الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 03:41 م
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نيفين سمير
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سوق البحرين المالي
أنهي سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.01% رابحا 15.21 نقطة ليغلق عند مستوى 1520.76 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والتأمين ، وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 9 ملايين سهم بقيمة 1.8 مليون دينار.
أداء القطاعات بسوق البحرين المالي
وعلي مستوي أداء القطاعات بسوق البحرين المالي ، فقد قاد قطاع البنوك التجارية الإرتفاعات بنسبة نمو 61.16% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 3.15%، ثم قطاع التأمين بنسبة نمو 3.70% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 1.01% ، كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.90% مدفوعا بصعود سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.36%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.29%.
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