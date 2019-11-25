مؤشر سوق البحرين المالي يربح 15.2 نقطة بختام التعاملات









سوق البحرين المالي





أنهي سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.01% رابحا 15.21 نقطة ليغلق عند مستوى 1520.76 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والتأمين ، وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 9 ملايين سهم بقيمة 1.8 مليون دينار.

أداء القطاعات بسوق البحرين المالي



