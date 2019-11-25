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موعد مباراة الزمالك ضد الشرقية في كأس مصر والقنوات الناقلة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 03:38 م
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الزمالك ضد الشرقية
الزمالك ضد الشرقية
محمد أيمن
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 أعلن إتحاد الكرة المصري اليوم الاثنين عن جدول مباريات دور الــ32 من بطولة كأس مصر والتي سٌحبت قرعتها يوم أمس الأحد وأسفرت عن وقوع حامل اللقب فريق نادي الزمالك ضد فريق نادي الشرقية.

 

وفي التقرير التالي يسلط معكم الفجر الرياضي الضوء على موعد مباراة الزمالك ضد الشرقية بالإضافة إلى توقيت نقل المباراة على الهواء مباشرةً في ثلاثة دول مختلفة.

 

موعد مباراة الزمالك ضد الشرقية

 

تقام مباراة الزمالك ضد الشرقية يوم الاربعاء الموافق الرابع من شهر ديسمبر على ملعب إستاد القاهرة الدولي الذي عادت له الحياة من جديد بعد أن أقيمت عليه بطولتين كأس الأمم الافريقية وأمم أفريقيا تحت 23 عاماً خلال ستة أشهر فقط.

 

توقيت متابعة مباراة الزمالك ضد الشرقية

 

ومن المنتظر أن تبدأ مباراة الزمالك والشرقية في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش +GMT الساعة الثامنة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الشرقية

 

وتنقل مباراة الزمالك ضد الشرقية على قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الأندية والمنتخبات المصرية بالإضافة إلى قناة تايم سبورت .

 

ويدخل المارد الأبيض بطولة العام الجاري وهو حامل لقب النسخة السابقة ويطمح في المحافظة على بطولته المفضلة التي لطالما حصل عليها خلال السنوات العشرة الماضية بعد إخفاق السوبر ضد الأهلي .

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