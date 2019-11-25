صعود جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام جلسة الإثنين





بورصة الكويت





أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، حيث صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.98% رابحا 56.69 نقطة ليغلق عند مستوى 5859.64 نقطة، مدفوع بصعود قطاع البنوك، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.3% رابحاً 82.16 نقطة ليغلق عند مستوى 6421.31 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.08% رابحاً 3.86 نقطة ليغلق عند مستوى 4759.38 نقطة ، وجرى التداول ببورصة الكويت على 211.3 مليون سهم بقيمة 39.7 مليون دينار كويتى عبر 8037 صفقة.





قطاع التكنولوجيا يتصدر القطاعات المرتفعة ببورصة الكويت





وعلي مستوي أداء القطاعات ، فقد ارتفعت 8 قطاعات على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.32%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.30%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.18%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.01%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.76%، فقطاع الخدمات المالية بنسبة 0.25%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.36%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.35%.

الأسهم الأكثر إرتفاعاً وإنخفاضاً ببورصة الكويت





وعن الأسهم الأكثر إرتفاعاً وإنخفاضاً ببورصة الكويت اليوم ، فقد تصدر سهم "شركة منازل القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 13.41%، تليه شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 9%، ثم شركة مركز سلطان للمواد الغذائية بنسبة 6.79%، فيما تصدر سهم "شركة المساكن الدولية للتطوير العقارى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 31.28% ثم شركة سنام العقارية بنسبة 9.90%، ثم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 9.37%.