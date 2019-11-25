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"سيدات مصر": وقفة تضامنية بشأن حقوقنا المشروعة في قانون الأحوال الشخصية الجديد

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 03:35 م
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بوابة الفجر
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طالبت بعض السيدات والجمعيات النسوية، بتنظيم وقفة تضامنية بشأن حقوقهن المشروعة بقانون الأحوال الشخصية الجديد وفقا للقانون رقم (2013/107) بشأن تنظيم التظاهرات السلمية.

وكانت قد طالبت سيدات مصر بعدم إغفال قانون الأحوال الشخصية الجديد في حق المرأة في طلب الخلع كاحد المكتسبات التي حققتها المرأة المصرية خلال عقود النضال المصرية خلال عقود من النضال للحصول على حقها فى حياة لائقة.

كما طالبت عدد من السيدات بضرورة التصدى لمحاولة الالتفاف على حق الزوجة فى الحصول على نفقة العدة نظر لثبوتها شرعيا وقانونيا وضرورة النص عليه بقانون الأحوال الشخصية الجديد، فضلًا عن إصرار السيدات المصريات على تدخل المجلس القومى للمرأة للحفاظ على نفقة العدة وضرورة الحفاظ عليها وإلزام الأزواج بسدادها دون الحاجة لصدور احكام او التراضي بشأنها ووضع الأسس الملائمة لحق الرؤية لأطفالهم.

وطالبت العديد من السيدات بتنظيم وقفة تضامنية فيما بينهن للتأكيد والتعبير عن مطالبهم المشروعة وتوفير سبل العيش الكريم لهم لحمايتهم وحماية أطفالهم فى مواجهة مصاعب الحياة والحفاظ على حقوقهم وف طلب الطلاق والخلع.

وناشدت سيدات مصر، الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة وأعضاء المجلس بالتضامن معهم من أجل تحقيق مطالبهم.
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