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النيابة تتلو أمر الإحالة في إعادة محاكمة متهم بقضية "مذبحة مركز كرداسة"

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 03:29 م
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل 
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بدأت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، أولى جلسات إعادة محاكمة متهم باقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة".

واستمعت المحكمة للنيابة العامة التي تلت أمر الإحالة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية كلا من المستشار عصام أبو العلا والمستشار حسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوي.

وجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين عددا من التهم بينها القتل العمد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، والانضمام لجماعة أُسِّست على خلاف القانون، والتجمهر، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، وسرقة محتويات مركز الشرطة، وتهريب مساجين كانوا محتجزين فى القسم، والسرقة.
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