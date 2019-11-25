



قالت الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة تنخفض غدا بمعدل درجتين، لتسجل القاهرة 28 درجة، وستشهد السواحل الشمالية الغربية، أمطار من خفيفة لمتوسطة الشدة، ويمل الطقس للحرارة على الوجه البحري نهارا، ويكون الطقس لطيف ليلاً، فيما تنشط الرياح المحملة بالأتربة على شمال البلاد وسيناء، وعلى مناطق البحر المتوسط، مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





وتوقعت الأرصاد الجوية أن الوجه البحري والقاهرة يسجلان العظمى 28 والصغرى 18، وعن السواحل الشمالية والغربية فتكون درجة الحرارة فيهما 25 والصغرى 16، أما شمال سيناء والسواحل الشرقية فتكون درجة الحرارة العظمى 29 أما الصغرى فتكون 19.





وعن الغردقة وجنوب سيناء فتكون العظمى 29 والصغرى 20، أما شمال الصعيد فتكون درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.





بينما تسجل حلايب وشلاتين وجنوب الصعيد الصغرى حوالي 18 والعظمي 31.





وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين من تخفيف الملابس اليوم، منعا للإصابة بنزلات البرد، حيث أن ارتفاع الحرارة مؤقت، وستعود مجددا للانخفاض بداية من غد الثلاثاء، حيث تشهد البلاد طقس لطيف نهارا، قارص البرودة ليلا.

الأرصاد الجوية: انخفاض الحرارة درجتين غدا.. وأمطار على هذه المناطق