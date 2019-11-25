Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة الأهلي ضد بني سويف في كأس مصر والقنوات الناقلة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 03:25 م
Advertisements
الاهلي ضد بني سويف
الاهلي ضد بني سويف
محمد أيمن
Advertisements

 

أسفرت قرعة دور الـــ32 من بطولة كأس مصر والتي سحبت يوم أمس الأحد عن وقوع النادي الأهلي حامل الرقم القياسي في مرات التتويج باللقب ضد نادي بني سويف الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية.

 

موعد مباراة الاهلي ضد بني سويف

 

وقام الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الاثنين بطرح موعد مباريات دور الاثنين والثلاثين من بطولة كأس مصر وجاءت مباراة الاهلي ضد بني سويف لتقام يوم الثلاثاء الموافق الثالث من شهر ديسمبر على ملعب إستاد القاهرة الدولي .

 

توقيت متابعة مباراة الأهلي ضد بني سويف

 

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

 

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وبني سويف

 

تنقل مباراة الاهلي الافتتاحية في بطولة كأس مصر ضد بني سويف عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري والوحيد لمباريات الأندية والمنتخبات المصرية .


فايلر أمام تحدي جديد 


ويدخل السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الاهلي تحدي جديد حيث يطمح في أن يسير بخطى ثابتة نحو الحصول على اللقب الذي يستحوذ عليه المارد الأبيض فريق نادي الزمالك خلال السنوات العشرة الاخيرة ليضيفها إلى دولاب بطولات المارد الأحمر بعد بطولة السوبر .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة الاهلي ضد بني سويف بني سويف الاهلي ضد بني سويف الأهلي

أخبار تهمك

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ يومين

قائمة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد.. ضم رباعي الهجوم الناري

منذ ساعة الا ربع

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

"وقفت على بطنها".. كواليس مقتل "الطفلة رقية" على يد زوجة الأب: "كانت بنت موت"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس اليوم

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد بني سويف في كأس مصر والقنوات الناقلة

منذ ثلث ساعة

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ يوم

عاجل.. مواعيد جدول كأس مصر دور الـ32

منذ أقل من ساعة

عمرو أديب: هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة منصب محافظ البنك المركزي

منذ حوالي 17 ساعة

بينهم سيبتادين وفيفيدول وبوتوكس فيال.. الصحة تحذر من 42 مستحضرا دوائيا وتجميليا

منذ حوالي 4 ساعات

الصدمة.. رينيه فايلر يفتح باب رحيل عمار حمدي عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كلوب يستبعد محمد صلاح من الفوز بالكرة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

ضربة موجعة لدورتموند تسعد برشلونة

منذ ساعة

رد صريح من كيليان مبابي على انتقاله إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الأهلي ضد بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة الهلال ضد النجم الساحلي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول وهيدرسفيلد تاون اليوم الجمعة في الدوري الإنجليزي (تغطية مباشرة TV)

بث مباشر.. تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا| مشاهدة مباراة الأهلي أون سبورت YOUTUBE

موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يلا شوت PLUS.. مشاهدة مباراة الأهلي وكانو سبورت بث مباشر LIVE عبر ON SPORT

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 ص

عاجل.. كهربا يحرج الأهلي بسبب العميد

"وقفت على بطنها".. كواليس مقتل "الطفلة رقية" على يد زوجة الأب: "كانت بنت موت"

02:52 م

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

06:39 م

عاجل.. مواعيد جدول كأس مصر دور الـ32

02:52 م

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

09:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status