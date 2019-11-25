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أخبار البورصة المصرية .. البورصة تخسر 2.6 مليار جنيه ومؤشرها الرئيسي ينحدر تحت مستوي الـ 14 ألف نقطة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 03:13 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين،  علي تراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات العرب ، مع تراجع معظم الأسهم لأدني المستويات ، و الذى جاء مع غياب المحفزات لدي المتعاملين وغياب المسئولين و غياب الأخبار الإيجابية عن البورصة تزامناً مع تأجيل الطروحات ، وخسر رأس المال السوقى بنحو 2.6 مليار جنيه مغلقاً تداولاته عند مستوى 707.930 مليار جنيه.


 أخبار البورصة المصرية .. تراجع جماعي للمؤشرات بالختام 

وعل صعيد المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية ، فقد وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 13974 نقطة، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 534 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1410 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.05% ليغلق عند عند مستوى 476 نقطة.
 

أخبارالبورصة المصرية .. الأجانب يستحوذون عن نسبة 39.01% من أجمالي التعاملات بالبورصة 

 ووإستحوذت تعاملت المصريين بالبورصة المصرية علي نسبة 50.58% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 39.01%، والعرب على 10.41% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 57.8% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 42.19%.
 
ومال صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 15.2 مليون جنيه، 42.8 مليون جنيه،  على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 26.9 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، 15 مليون جنيه، 13.1 مليون جنيه، على التوالى.

أخبار البورصة المصرية ..549.4 مليون جنيه أحجام التداول بالبورصة اليوم 

وسجلت أحجام التداول  بالبورصة المصرية نحو  95.4 مليون ورقة مالية بقيمة 549.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 15.9 ألف عملية لعدد 167 شركة ، وارتفعت أسهم 26 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 92 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة
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