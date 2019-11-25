"الهضبة ياناس".. نجلاء بدر في أحدث ظهور لها مع عمرو دياب

ظهرت الفنانة نجلاء بدر، في أحدث ظهور لها بجانب المطرب عمرو دياب، حيث نشرت صورة على حسابها الشخصي على"إنستجرام" تجمعها مع المطرب عمرو دياب والسيناريست تامر حبيب من إحدى سهرات مهرجان القاهرة السينمائي، وأرفقت الصورة بتعليق "الهضبة ياناس".



يذكر أن نجلاء بدر شاركت فى مسلسل "شبر مية" المأخوذ من فورمات أجنبي، وتدور أحداثه فى ٥٠ حلقة، وقصته حول أكثر من قضية "أحمد السعدني" الذي يرفض فكرة الزواج، "مراد مكرم" الذي لم يتحمل مسئولية أبنائه ويقرر الزواج مرة أخرى، وأخيرآ "محمد علي رزق" قرر الاعتناء بابنته الوحيدة "جميلة"، ومنها يدخل في صراع عنيف مع جدها وجدتها.



"شبر ميه"، بطولة الفنان أحمد السعدني، مراد مكرم، محمد علي رزق، نهى عابدين، ثراء جبيل، ندى موسى، سارة نخلة، نجلاء بدر، رجاء الجداوي، ومن إخراج طارق رفعت، إنتاج سينرجي، وسيليمديا.



كما يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام فى الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، وتشهد عرض أكثر من 150 فيلماً من 63 دولة، من بينها 35 فيلما فى عروضها العالمية والدولية الأولي، بالإضافة إلى 84 فيلما فى عروضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.