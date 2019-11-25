محافظ الدقهلية يستقبل وزيرة الاستثمار ويتفقدان المنطقة الاستثمارية بميت غمر

استقبل الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، وتفقدا الوحدات الصناعية كاملة التشطيب والمرافق بالمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر.



وأكد المحافظ، أن المحافظة لا تتوانى عن تقديم الدعم اللازم والمطلوب لتيسير والانتهاء من الأعمال في المنطقة الاستثمارية وتسهيل كافة إجراءات المنطقة وتوفير كافة أوجه الدعم من جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة.



تجدر الإشارة إلى أن المنطقة الاستثمارية التى جرى انشاءها بالتعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تضم وحدات صناعية كاملة التشطيب والمرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي.



وتتضمن المنطقة الاستثمارية الجديدة العديد من الخدمات للمستثمرين والعاملين وهى مراكز تدريب ومعارض ومنافذ بيع، ودور عبادة، وملعب خماسي، وأماكن انتظار سيارات وأنه يمكن الاطلاع على شروط التمويل والخدمات المتاحة من جهاز تنمية المشروعات من خلال الموقع الإلكترونى للمحافظة أو الاتصال بالخط الساخن للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.