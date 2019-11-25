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رسالة تعزية من القمص لوقا سيداروس في رحيل تاسوني أنجيل "صور"

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 03:15 م
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بوابة الفجر
ماريان ناجى
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بعث القمص لوقا سيداروس، كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بسبورتنج، الذي يخدم منذ سنوات بالولايات المتحدة الأمريكية، برسالة تعزية في رحيل تاسوني أنجيل، زوجة المتنيح القمص بيشوي كامل، كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بسبورتنج.

حملت كلمات الرسالة مشاعر محبة صادقة جمعت الأبوين، أبونا بيشوي وأبونا لوقا ومعهما أبونا تادرس يعقوب شريكهما في الخدمة بالكنيسة ذاتها وكذلك زوجاتهم اللاتي شاركنهم أعباء الخدمة في الإسكندرية.

كما تضمنت الرسالة إشارات لحياة التقوى والخدمة التي تميزت بها تاسوني أنجيل وقال القمص لوقا: "قد شهدت الكنيسة كلها الملائكة والناس معًا رباط الحب الإلهي الذي عشناه معًا أبونا بيشوي وأبونا تادرس وضعفي وزوجاتنا الأمر الذي يصعب وصفه ويندر تكراره".

وعن حياتها هي والمتنيح القمص بيشوي كامل قال: "لقد عشتَِ كأطهر زوجة لأقدس كاهن في جيلنا، وقدمتِ مثالًا حيًّا يندر تكراره للنسك وحياة التجرد وأنتِ في العالم تعيشين".

وعن علاقتها بالكنيسة قال أبونا لوقا:"صرتِ أيقونة لأرثوذكسية الحياة في حب وتمسك بطقس الكنيسة ولغتها وألحانها وأعيادها وقديسيها على نفس النمط الذي عاشه شريك حياتك أبونا الغالي، واختتم طالبًا صلواتها: "اذكري الكنيسة واذكرينا فقد صرتِ الآن في مواضع الشفاعة".

ورقدت تاسوني أنجيل مساء أمس عن عمر قارب ٨٩ سنة، بعد أن خدمت في الكنيسة ما يقارب الـ ٧٠ سنة وستقام صلوات تجنيزها في الثالثة من عصر اليوم.
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