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تعرف على نتائج قرعة ملحق تصفيات يورو 2020

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 03:07 م
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قرعة ملحق تصفيات يورو 2020
قرعة ملحق تصفيات يورو 2020
الفجر الرياضي
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أسفرت قرعة يورو 2020 عن مواجهات في ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة للبطولة الأهم في القارة العجوز.

وأجريت قرعة مواجهات ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 يوم الجمعة الماضية بمقر الإتحاد الاوروبي  في سويسرا.

ووجاءت قرعة ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 كالتالي :

- المجموعة الأولى

بلغاريا - المجر

أيسلندا - رومانيا

تقام المبارايات على أندية الدول المذكورة أولاً وذلك يوم 26 مارس، على أن يقام النهائي على أرضية المنتخب الفائز من مباراة بلغاريا والمجر.

- المجموعة الثانية

أيرلندا الشمالية - البوسنة والهرسك

سلوفاكيا - أيرلندا

تقام المباراة النهائية على أرضية المنتخب الفائز من لقاء أيرلندا الشمالية والبوسنة، بحسب القرعة.

- المجموعة الثالثة

إسكتلندا - الكيان الصهيوني

النرويج - صربيا

تقام المباراة النهائية على أرضية المنتخب الفائز من لقاء النرويج وصربيا.

- المجموعة الرابعة

جورجيا - بيلاروسيا

مقدونيا - كوسوفو

وتلعب المباراة النهائية على ملعب الفائز من مباراة جورجيا وبيلاروسيا.

ويستكمل باقي سحب القرعة الكاملة للنهائيات يوم 30 نوفمبر، مع إعتبار المنتخبات الأربعة المتأهلة عن تصفيات كل مسار في المستوى الرابع ، وفق التصنيف الذي أعلنه الإتحاد الاوروبي منذ أيام قليلة .

وكانت التصفيات المنصرمة قد أعلنت عن 20 منتخباً تأهلوا للنهائيات بشكل رسمي ، في إنتظار رباعي الملحق، ليصبح عدد المنتخبات 24 منتخباً.
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