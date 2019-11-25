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قائمة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد.. ضم رباعي الهجوم الناري

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 03:02 م
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باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
الفجر الرياضي
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أعلن توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس جيرمان قائمة فريقه لمباراة ريال مدريد الإسباني غدًا في الجولة الخامسة من المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا.

وضمت قائمة باريس سان جيرمان رباعي الهجوم الناري إدينسون كافاني وماورو إيكاردي ونيمار وكيليان مبابي

قائمة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد

حراسة المرمى: كيلور نافاس وسرجيو ريكو وجاريسون إينوسون

خط الدفاع: خوان بيرنات وكولين داجبا وعبدو ديال وبريسنيل كيمبيمبي ونيانزو كواسي وماركينيوس وتوماس مونييه وتياجو سيلفا

خط الوسط: عادل عوشيشي وأنخيل دي ماريا ودراكسلر وإدريسا جاي ولياندرو باريديس وسارابيا وماركو فيراتي

خط الهجوم: إدينسون كافاني وماورو إيكاردي ونيمار وكيليان مبابي


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