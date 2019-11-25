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الإفتاء توضح حكم كتابة الميراث بأسماء الفتيات لمن لم ينجب ذكورا

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 03:12 م
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الإفتاء
الإفتاء
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه يتردد كثيرا أسئلة عن حكم من يكتب كل أملاكه لبناته لعدم إنجابه ذكور، موضحا أن الأصل لدى دار الإفتاء أن الإنسان حر في اللتصرف في ماله كيفما يشاء طالما في شيء لا يغضب الله.

وأشار "عاشور"، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين، إلى أن الميراث لا يكون ميراثًا إلا بعد الوفاة، موجهًا رسالة لمن يكتب أملاكه باسم بناته، قائلا: "إفعل ما شئت بشرط ألا تكون نيتك حرمان الورثة من الميراث، لأنه سيكون حراما".

وأوضح مستشار مفتي الجمهورية، أنه يمكن فعل ذلك بنية حماية الفتيات، ومساعدتهم على الحياة، لأنهم يحتاجون إلى المعونة.
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