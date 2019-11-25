محمد علي النهدي: المشاركة في مهرجان القاهرة تتوييج ووالدي عادل إمام تونس (حوار)

يشارك المخرج محمد علي النهدي، للمرة الأولى في مسابقة الغد للأفلام القصيرة، بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال٤١، بأحدث أفلامه القصيرة "فاتوم"، والذي قام ببطولته وتأليفه وإخراجه، وتبلغ مدته ٢٥ دقيقة.



تدور أحداث الفيلم حول رسام يقتل زوجته وعشيقها بعد اكتشاف خيانتها له، ثم يفر هاربا، وبعد مرور سنوات، يكتشف بنفسه جثة ابنه الذي هاجر بطريقة غير شرعية.





المخرج محمد علي النهدي تحدث لـ "الفجر الفني" عن فيلمه الأخير، مؤكدا أنه مأخوذ عن أحداث حقيقية، لكنه النهاية مختلفة، فالرسام لم يجد جثة ابنه بنفسه لكن بعد إلقاء القبض عليه، سأل عن مصير ابنه وعلم بمقتله أثناء هجرته غير الشرعية، مشيرًا إلى أنه اختار أن يضيف نهاية درامية للحدث في الفيلم.





وأضاف "النهدي" أنه استوحى القصة من حديث شخص له عنها، لافتًا إلى أن الفيلم استغرق مدة كتابته ٣ أسابيع، وتعاون فيه مع فريق العمل الذي اعتاد العمل معه في أعماله السابقة، موضحًا أن تصوير الفيلم كان على مرحلتين يوم تجربة ويوم تصوير.



وأشار "النهدي" إلى أن صعوبات الفيلم تكمن في تمويله، فهو انتاج ذاتي بالتعاون بينه وبين شركة انتاج لديها معدات التصوير، مضيفًا أن ميزانية الفيلم بلغت ٧٠ ألف دولار، وهو مبلغ كبير لأن أغلب العاملين به من أهم صناع السينما في تونس، وبعضهم شاركت أعمالهم في مهرجانات دولية، لكنه لفت إلى أنه لم يطلب دعم من الدولة في انتاج الفيلم، إلا أنه يسعى للأمر حاليًا لتقديم فيلمه الروائي الأول.



وأعرب "النهدي" عن سعادته بالتواجد في القاهرة للمرة الأولى، ومشاركته في المهرجان، مشيرًا إلى أنه شاهد أفلام منافسة أخرى وكلها جيدة ومختلفة، لكنه سعيد سواء فاز فيلمه بجائزة أم لا، لأنه مهرجان عالمي والمسابقة به أصعب، والتواجد في حد ذاته توييج، متوجها بالشكر للقائمين على المهرجان.



وأوضح "النهدي" أنه لم يتمكن من التعرف على مصر وزيارة معالمها لضيق وقته، لكنه قابل العديد من أصدقائه الفنانين وهم ظافر العابدين، وهند صبري، ودرة زروق، لافتًا إلى أنه لا يمانع العمل قريبًا في مصر، حيث سبق له التمثيل بالعديد من اللغات الأجنبية منها الفرنسية، والإنجليزية، والإيطالية، والأرمنية، معتبرًا أن الأمر ليس صعبًا ما دام يمكنه إتقان اللغة أو اللهجة الجديدة.



وعن اتجاهه للإخراج، أكد "النهدي" أنه بدأ بالتمثيل في صغره، ثم احترف الأمر بدراسته في فرنسا، ثم عاد لتونس، وامتهن التمثيل إلى جانب العمل مساعد مخرج ثم مخرج، مؤكدا أنه يحب الإخراج والتمثيل معًا، لكن الصعوبة تكمن في الموازنة والجمع فيما بينهما.



وتحدث "النهدي" عن أصوله الفنية، معتبرًا والده الفنان الأمين النهدي الملقب بملك الكوميديا، هو عادل إمام تونس، موضحًا أن الاختلاف بين والده و"إمام" هو أن والده قدم أعمال درامية أيضا وكان مناضلًا وناقدًا للأوضاع السياسية، وتعرض للسجن أثناء حكم بورقيبة، ولمضايقات أثناء حكم بن علي، أما والدته الفنانة سعاد محاسن فهي مخرجة وممثلة، وشقيقه وابن عمه يعملان بالتمثيل، وتعمل زوجته أيضًا مديرة انتاج.



ولفت "النهدي" إلى عمله مع والده، حيث أخرج مسرحتين له، ثم تبدل الوضع، وأخرج له والده مسرحية، كما أخرج سهرات فنية على مسرح قرطاج لوالدته، مؤكدًا أن العمل مع أفراد العائلة سهل وصعب في نفس الوقت، خصوصًا مع والده لأن أعماله تتطلب جهد كبير.





واختتم "النهدي" حديثه بالكشف عن مشروعه المقبل "الصندوق الأسود" وهو فيلم روائي طويل عن فترة ما بعد ثورة الياسمين، وهو عبارة عن مسلسل صور منه حلقتين لكنه مُنع من العرض في القنوات التلفزيونية التونسية، متوقعًا أن ينتهي من الفيلم خلال ٤ أشهر.