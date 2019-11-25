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"عاشور" يدلي بصوته في الجمعية العمومية للمحامين (صور)

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 03:00 م
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سامح عاشور
سامح عاشور
منى صموئيل- تصوير: مصطفى الديب- بلال أحمد
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أدلى سامح عاشور نقيب المحامين، بصوته في الجمعية العمومية العادية للنقابة، والمنعقدة اليوم الإثنين، بمقرها الرئيسي في شارع رمسيس، وذلك بلجنة رقم 1 المخصصة لفرعية شمال القاهرة.

وأجرى "عاشور"، عقب إدلائه بصوته جولة تفقدية على عدد من لجان الاقتراع، وسط احتشاد المحامين حوله مرددين "الشرعية للجمعية"، و "عاشور عاشور عاشور"، و"اكتملت"، و"النقيب هو النقيب".

يشار إلى أن التصويت انطلق في تمام التاسعة من صباح اليوم، على جدول أعمال الجمعية العمومية، وينتهي في تمام الخامسة مساء، بالاقتراع المباشر حيث تتواجد 40 لجنة مخصصة لتصويت المحامين المشاركين بالجمعية العمومية التي نصابها 3 آلاف محام.

وتنظر الجمعية العمومية في مشروع القرار المقدم من مجلس النقابة والمتعلق بزيادة المعاش في حده الأقصى إلى ثلاثة ألاف جنيه شهرياً بواقع خمسة وسبعون جنيهاً عن كل عام بحد أقصى أربعون عاماً، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش ألف جنيه شهرياً، إضافة لاحتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين.

ويتضمن القرار زيادة معاشات المحامين التي تقل عن 250 جنيها بنسبة 35% شهرياً، وزيادة المعاشات التي تقل عن 500 جنيه بنسبة 25% شهرياً، وزيادة المعاشات التي تقل عن 625 جنيها بنسبة 15% شهرياً، على أن يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتباراً من عام 2020 طبقاً للمواعيد المقرره بالقانون، مع استمرار الزيادة الدورية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنوياً.

كما يتضمن اعتماد ميزانيات النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016 / 2017 / 2018، واعتماد تعيين المحاسب أحمد إبراهيم أحمد جادو مراقب لحسابات النقابة العامة.

"عاشور" يدلي بصوته في الجمعية العمومية للمحامين (صور)
"عاشور" يدلي بصوته في الجمعية العمومية للمحامين (صور)
"عاشور" يدلي بصوته في الجمعية العمومية للمحامين (صور)
"عاشور" يدلي بصوته في الجمعية العمومية للمحامين (صور)
"عاشور" يدلي بصوته في الجمعية العمومية للمحامين (صور)
"عاشور" يدلي بصوته في الجمعية العمومية للمحامين (صور)
"عاشور" يدلي بصوته في الجمعية العمومية للمحامين (صور)
"عاشور" يدلي بصوته في الجمعية العمومية للمحامين (صور)
"عاشور" يدلي بصوته في الجمعية العمومية للمحامين (صور)
"عاشور" يدلي بصوته في الجمعية العمومية للمحامين (صور)
"عاشور" يدلي بصوته في الجمعية العمومية للمحامين (صور)
"عاشور" يدلي بصوته في الجمعية العمومية للمحامين (صور)
"عاشور" يدلي بصوته في الجمعية العمومية للمحامين (صور)
"عاشور" يدلي بصوته في الجمعية العمومية للمحامين (صور)
"عاشور" يدلي بصوته في الجمعية العمومية للمحامين (صور)
"عاشور" يدلي بصوته في الجمعية العمومية للمحامين (صور)
"عاشور" يدلي بصوته في الجمعية العمومية للمحامين (صور)
"عاشور" يدلي بصوته في الجمعية العمومية للمحامين (صور)
"عاشور" يدلي بصوته في الجمعية العمومية للمحامين (صور)
"عاشور" يدلي بصوته في الجمعية العمومية للمحامين (صور)
"عاشور" يدلي بصوته في الجمعية العمومية للمحامين (صور)
"عاشور" يدلي بصوته في الجمعية العمومية للمحامين (صور)
"عاشور" يدلي بصوته في الجمعية العمومية للمحامين (صور)
"عاشور" يدلي بصوته في الجمعية العمومية للمحامين (صور)
"عاشور" يدلي بصوته في الجمعية العمومية للمحامين (صور)
"عاشور" يدلي بصوته في الجمعية العمومية للمحامين (صور)
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الكلمات المفتاحية

نقابة المحامين سامح عاشور زيادة معاشات المحامين الجمعية العمومية

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