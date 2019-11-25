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مصدر طبي يكشف سبب التسمم الجماعي للأطفال في روسيا

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 03:00 م
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إسعاف - صورة أرشيفية
إسعاف - صورة أرشيفية
وكالات
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كشف مصدر طبي، اليوم الإثنين، عن سبب التسمم الجماعي للأطفال في مقاطعة نيجني نوفغورود بورسط روسيا.

 

وأكد المصدر الطبي بمديرية حالات الطوارئ بمقاطعة نيجني نوفغورود، إن التسمم حدث بعد عملية صيانة، لمحطة توزيع الغاز قريبة من المدرسة.

 

وأشار المصدر، إلى أن التسمم وقع بعد تنفيذ عملية تهوية للمحطة المذكورة.

 

وتعرض حوالي 30 طفلا، يوم الاثنين الماضي للتسمم بالغاز، في مدرسة بمقاطعة نيجني نوفغورود، وذكرت السلطات المحلية، أن حالة 10 منهم متوسطة الخطورة.

 

وقال مصدر في المستشفى: "بالفعل هناك حالات تسمم بالغاز، بين الأطفال والكبار على حد سواء، والسبب تسرب الغاز من محطة التوزيع".

 

وفي سياق منفصل، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن مواقف روسيا والدول الإفريقية متقاربة وذلك يسمح بتنسيق المواقف والتحركات في الساحة الدولية.

 

وقال بوتين، اليوم الخميس، في كلمة في الجلسة العامة الأولى لقمة "روسيا – إفريقيا" بمشاركة قادة ورؤساء وفود إفريقية من بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية يعد أحد أولويات السياسة الخارجية لروسيا.

 

وأضاف بوتين، أن بلاده ستواصل خطها الاستراتيجي لتعزيز الاستقرار في إفريقيا وتحقيق الأمن الإقليمي.

 

وقال بوتين، إن "روسيا كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي تعتزم مواصلة المشاركة بنشاط في تطوير المنحى الاستراتيجي الدولي والتدابير العملية لتعزيز السلام والاستقرار في إفريقيا، وضمان الأمن الإقليمي"​​​.

 

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الكلمات المفتاحية

مصدر طبي سبب التسمم الجماعي روسيا الأطفال

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