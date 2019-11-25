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موعد مباراة الأهلي والجونة اليوم.. والقنوات الناقلة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 02:50 م
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موعد مباراة الأهلي والجونة اليوم
موعد مباراة الأهلي والجونة اليوم
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يستعد النادي الأهلي لمواجهة الجونة اليوم الإثنين الموافق 25/11/2019، في بطولة الدوري الممتاز، وتصدر  مصطلح "ماتش الأهلي" تريند جوجل اليوم، حيث ازداد البحث عليه من جانب المواطنين، لمعرفة موعد المباراة والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة.

موعد مباراة الأهلي والجونة اليوم
يواجه فريق الأهلي في الخامسة من مساء اليوم فريق الجونة، بعد توقف دام 59 يوما، على ملعب الجونة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة اليوم 
تبث قناة "اون سبورت" مباراة الأهلي والجونة في الخامسة مساء اليوم الإثنين على استاد الآخير، مع ستوديو تحليلي، قبل وبعد المباراة.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الجونة اليوم

محمد الشناوى في حراسة المرمي
على معلول ورامي ربيعه وأيمن اشرف وأحمد فتحي في الدفاع.
عمرو السولية وحسام عاشور ووليد سليمان وحسين الشحات في الوسط
جونيوراجايي ووليد ازارو في الهجوم
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