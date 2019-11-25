تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة أسفل منزل بالبساتين



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وبالفحص والمعاينة، عثر على بقايا هيكل عظمي، وجار إجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.



وكلف اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، لفحص بلاغات التغيب لسهولة التوصل لهوية المجني عليها، وسرعة ضبط مرتكبي الواقعة ومعرفة الدوافع وراء ارتكاب الجريمة.







رجح مصدر أمني في واقعة العثور على هيكل عظمي أسفل منزل في شارع النصر بمنطقة البساتين أن الجثة مسروقة من أحد المقابر.وأمر اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات العثور على هيكل عظمي عثر عليه في أسفل منزل بمنطقة البساتين.وتلقي قسم شرطة البساتين، بلاغا من صاحب عقار، أنه أثناء حفر الصرف الصحي، عثر على عظام بشرية.