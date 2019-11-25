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مصادر: طارق عامر محافظًًا للبنك المركزي لأربع سنوات جدد

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 02:52 م
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بوابة الفجر
محمد عصام
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قالت مصادر بمجلس إدارة البنك المركزي إن طارق عامر محافظ البنك المركزي  الحالي تم التجديد له   في منصبة لمدة اربع سنوات قادمة بعد الانتهاء المقرر لمدته خلال الشهر الجاري.

 

وتولى طارق عامر رئاسة البنك المركزي في نوفمبر من عام 2015 لمدة اربع سنوات تنتهي نهاية الشهر الجاري، ويجوز بموجب قانون البنك المركزي التجديد له لمدة ولايه ثانيه فقط.

 

وتابعت المصادر خلال تصريحات لـ"الفجر"، إن الرئيس عبد الفتاح  السيسي جدد الثقة في طارق عامر نتيجة للنجاحات التى حققها في فترة رئاسته الأولى بالبنك المركزي، وقرر تمديد ولايتة لمدة أربع سنوات قادمة حتى نهاية 2022.


وشهدت ولاية طارق عامر العديد من القرارت الاقتصادية التى كان لها تأثير إيجابي على القطاع المصرفي أهمها تحرير سعر صرف الدولار، الذي قضي على السوق السوداء واعاد العملة الأجنبية  للبنوك، ولكنه تعرض للعديد من الانتقادات بسب رفع أسعار الفائدة التى أثرت على الاستثمار المباشر وأن بدأ في خفضها تدريجيا منذ عام 2019 مع هبوط معدلات التضخم

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